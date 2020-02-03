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ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وعربية

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:49 م
ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وسط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13892 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 15987 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 5180 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل مستوى 1269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 558 نقطة.
 
وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الدلتا للتأمين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للاتصالات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الإسكندرية للغزل والنسيج- سبينالكس.
 

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