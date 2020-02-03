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احتجاز راكب قادم من كينا للاشتباه فى إصابته بالحمى الصفراء داخل حميات سوهاج

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:31 م
احتجاز راكب قادم من كينا للاشتباه فى إصابته بالحمى الصفراء داخل حميات سوهاج مطار سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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قامت مديرية الصحة بسوهاج بإحتجاز راكب قادم من دولة كينيا عبر مطار سوهاج، ترانزيت من مطار السعودية، للاشتباه فى إصابته بالحمى الصفراء وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حيال الراكب.

كانت مديرية الصحة بسوهاج بلاغا من الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولى، بوصول الراكب" ايمن. ع. ح" ٣٤ سنة،  يعمل مدرس، قادم من كينيا إلى السعودية ومنها إلى مطار سوهاج الدولى، للاشتباه بإصابته بالحمى الصفراء، وتم نقل الراكب إلى مستشفي حميات سوهاج.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، أنه تم أخذ عينات من الراكب، موضحا أن حالة المريض مستقرة، وتم منحه العلاج اللازم، وتم عزله داخل مستشفي حميات سوهاج.

على جانب آخر، زار هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى حميات سوهاج يوم الجمعة، للاطمئنان على المريض إبراهيم. ح. ا. ح من دشنا قنا، والبالغ من العمر 28 عاما، والمحتجز بقسم العزل في المستشفى، والذى لديه أزمة تنفسية حادة مع ارتفاع فى درجة الحرارة وحالته العامة مستقرة وحالته تتحسن تدريجيا.

وأصدرت مديرية الصحة بسوهاج بيانا جاء فيه أن المريض يعمل كسائق، وسافر إلى الرياض للعمل وتم منعه من الدخول للمملكة العربية السعودية نظرا لأن لديه حظر من الدخول لمدة ٣ سنوات، وباقي عدة أيام على انتهاء الحظر، وتم حجزه بغرفة في المطار لمدة 3 أيام تمهيدا لترحيله لمصر.

وأفاد المريض أنه لم يكن لديه رغبة فى الأكل، وصام فترة طويلة مما أصابه بالإعياء وحدوث قيء فى اليوم الأخير بالإضافة أنه مريض بالسكر، وعند عودته بالطائرة قام بالقيء أكثر مرة، وكانت تبدو عليه آثار التعب وبمجرد وصوله للمطار تم الكشف الطبي عليه بواسطة الفريق  الطبي بالحجر الصحى بسوهاج وتم استدعاء سيارة إسعاف والتنسيق مع عمرو الرشيدى مدير مستشفى حميات سوهاج عن طريق د غادة محمد مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، وذلك لحجز المريض بقسم العزل وبالفعل تم حجز المريض وتلقى العلاج اللازم من مضادات حيوية وأدوية الجهاز التنفسى وخافض الحرارة والتاميفلو بالإضافة لعلاج السكر.


سوهاج

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