روما (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية نيكولا ديل دوس، وصول طائرة تقل 56 من الرعايا الإيطاليين من مدينة "ووهان" الصينية اليوم الاثنين، وهبوطها في مطار عسكري خارج العاصمة روما، وأوضح ديل دوس - في تصريح لشبكة "سي أن أن" الأمريكية - أنه سيتم إخضاع كافة الركاب للكشف الطبي بالمطار قبل نقلهم إلى مجمع تابع للجيش على مشارف العاصمة الإيطالية، حيث من المقرر عزلهم لمدة 14 يوما، هي فترة حضانة الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 361 وفاة و17238 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بوجود 2829 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و57 حالة وفاة جديدة يوم الأحد من 31 منطقة على مستوى المقاطعات.

وأضافت اللجنة أنه من بين حالات الوفاة، هناك 56 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن 5173 حالة جديدة مشتبها بها تم تسجيلها أمس /الأحد/.

وأوضحت اللجنة أن 2296 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 475 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، لافتة إلى أنه تم تعقب 189583 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 10055 شخصا خرجوا من دائرة المراقبة الطبية يوم الأحد، فيما يظل الباقون تحت المراقبة الطبية.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 15 حالة مؤكدة حتى نهاية يوم الأحد، بينما تم تسجيل 8 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات في مقاطعة تايوان.

من جنبها، ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إجمالي إنتاج الكمامات في الصين تجاوز 10 ملايين قطعة يوميا مع استئناف شركات الأقنعة المحلية 60% من قدرتها على الإنتاج.

وقالت "تساو شيويه جيون" المسؤولة بالوزارة إن إنتاج الأقنعة من طراز "إن 95"، التي تقدم أفضل حماية ضد فيروس كورونا الجديد المنتشر، قد وصل إلى 600 ألف قطعة كل يوم.

وحثت جيون، الشركات المعنية على استئناف العمل والإنتاج وتنسيق إمدادات المواد الخام والمكونات الرئيسية للإنتاج سعيا لضمان إمدادات كافية من المعدات الطبية لمنع انتشار الوباء.

وأضافت جيون أن الإنتاج اليومي من البدلات الطبية الواقية بالصين بلغ 20 ألف بدلة، مقارنة بنحو 8700 مسجلة منتصف الأسبوع الماضي.

وأشار "وانغ وي" مدير قسم صناعة المواد الخام في الوزارة إلى أن حجم الإنتاج اليومي للمطهر اليدوي والكحول الطبي وصل إلى 140 طنا و407 أطنان على التوالي.

وأكدت الوزارة أنه في الوقت الذي تحث فيه على استئناف العمل والإنتاج المحلي، فإنها ستعزز أيضا المشتريات الدولية لضمان توفر الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.