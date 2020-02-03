إريتريا تعرب عن امتعاضها إزاء فرض قيود على تأشيرات دخول مواطنيها لأمريكا

أسمرة “أ ش أ”

أعربت ارتيريا، الأحد، رسميا عن امتعاضها إزاء القرار الذى أصدرته الإدارة الأمريكية مؤخرا بإدراجها ضمن 6 دول جديدة سوف يخضع مواطنوها لقيود فى تأشيرات دخول الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة “ايه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية أن وزارة الإعلام الإريترية وصفت فى بيان بهذا الصدد الإجراء الأمريكى بأنه " غير ودي"، مؤكدة أن تلك الخطوة اتُخذت دون مبرر، وتنطوى على إشارات سلبية حيال إريتريا".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضت يوم الجمعة، قيودا على تأشيرات دخول مواطنى ست دول وهىى ميانمار ونيجيريا وقيرقيزستان والسودان وتنزانيا، علاوة على إريتريا، للولايات المتحدة.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الجمعة، قيودًا جديدة على دخول مواطنى ست دول للولايات المتحدة؛ وذلك فى إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة.

وزير الأمن الداخلى بالوكالة تشاد وولف، قال خلال لقاء صحفي، إن القيود التى تدخل حيز التنفيذ فى 22 فبراير/شباط الجاري، تشمل مواطنى نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزيا وبورما.

ولفت الوزير إلى أن "الولايات المتحدة ستعلق إصدار التأشيرات التى يمكن أن تؤدى إلى إقامة دائمة لمواطنى إريتريا وقيرغيزيا وميانمار ونيجيريا.، وأضاف وولف إن "تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التى تصدر عادة للزائرين، والتى لن تتأثر بالحظر."

وكشف فى السياق أن الحكومة الأمريكية ستتوقف أيضًا عن إصدار "تأشيرات التنوع" لمواطنى السودان وتنزانيا، وهى التأشيرات التى تمنح بموجب قرعة لمواطنى الدول ذات معدل الهجرة المنخفض إلى الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأمريكى قد انتقد تأشيرات التنوع فى عدة مناسبات، وقال إنها أتشبه لعبة اليانصيب".

وولف أرجع قرار ترامب بإدخال تلك الدول ضمن قائمة الحظر لفشلها فى تلبية معايير الأمن وتبادل المعلومات مع واشنطن.