إجراءات استثنائية فى معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا لرصد فيروس كورونا

هند المغربي

تقوم السلطات الليبية بإجراءات استثنائية فى معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا لرصد فيروس كورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها .

يذكر أن الحكومة الصينية فرضت قيودا صارمة فى مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد، حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحى بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.

واستمرت الفرق الطبية التابعة للجيش الصينى فى الوصول إلى ووهان لتخفيف الأعباء الصحية فى المدينة، فيما أجلت دول عدة، رعاياها من المدينة.

ومن جانبها أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة فى البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسى المميت بحياة 56 شخصا إضافيا فى مقاطعة هوبى، بؤرة الوباء فى وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التى نشرتها لجنة الصحة فى مقاطعة هوبى أن وتيرة تفشى الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما فى جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17,480 إصابة، شفى منهم 492 شخصا.