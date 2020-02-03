أول مرة فى الصعيد.. رسالة دكتوراة عن استئصال الرحم بالمنظار

كتب محمود طه حسين

تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حمدى حسين عميد كلية طب قنا، والدكتور عبد الناصر عبد الجابر، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية، ناقش الدكتور أحمد دبش، أخصائى التوليد وأمراض النساء، رسالة الدكتوراه تحت عنوان "ناتج عملية استئصال الرحم الكلى عن طريق منظار البطن الجراحى بمستشفى قنا الجامعى"، وهى أول رسالة من نوعها فى الصعيد، حيث تجرى عملية استئصال الرحم بالمنظار بدون تدخل جراحى.

وأكد الدكتور أحمد دبش، أنه اختار هذه الرسالة بهدف مساعدة السيدات اللاتى يضطررن إلى فتح البطن لاستئصال الرحم، مما يترتب عليه حدوث تشوهات فى البطن، بخلاف الآلام التى تشعر بها المريضة جراء عملية الفتح، لافتاً إلى أن استئصال الرحم عن طريق المنظار يضمن للمريضة العودة الى حياتها الطبيعية بشكل أسرع.

وتضمنت لجنة المناقشة، الدكتور سيد طه، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة جنوب الوادى، والدكتور عبده سعيد أستاذ التوليد وأمراض النساء فى كلية الطب جامعة سوهاج والدكتور محمود الرشيدى أستاذ التوليد وأمراض النساء فى كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط.