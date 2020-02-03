سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أول مرة فى الصعيد.. رسالة دكتوراة عن استئصال الرحم بالمنظار

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:32 م
أول مرة فى الصعيد.. رسالة دكتوراة عن استئصال الرحم بالمنظار الدكتور أحمد دبش
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حمدى حسين عميد كلية طب قنا، والدكتور عبد الناصر عبد الجابر، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية، ناقش الدكتور أحمد دبش، أخصائى التوليد وأمراض النساء، رسالة الدكتوراه تحت عنوان "ناتج عملية استئصال الرحم الكلى عن طريق منظار البطن الجراحى بمستشفى قنا الجامعى"، وهى أول رسالة من نوعها فى الصعيد، حيث تجرى عملية استئصال الرحم بالمنظار بدون تدخل جراحى.

 

وأكد الدكتور أحمد دبش، أنه اختار هذه الرسالة بهدف مساعدة السيدات اللاتى يضطررن إلى فتح البطن لاستئصال الرحم، مما يترتب عليه حدوث تشوهات فى البطن، بخلاف الآلام التى تشعر بها المريضة جراء عملية الفتح، لافتاً إلى أن استئصال الرحم عن طريق المنظار يضمن للمريضة العودة الى حياتها الطبيعية بشكل أسرع.

 

وتضمنت لجنة المناقشة، الدكتور سيد طه، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة جنوب الوادى، والدكتور عبده سعيد أستاذ التوليد وأمراض النساء فى كلية الطب جامعة سوهاج والدكتور محمود الرشيدى أستاذ التوليد وأمراض النساء فى كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط.

 

IMG-20200203-WA0038
IMG-20200203-WA0041

 

 


رسالة دكتوراة

جامعة جنوب الوادى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة