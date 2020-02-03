أول صور للمصريين العائدين من مدينة ووهان بالصين داخل مطار العلمين

كتبت هند عادل

حصل " اليوم السابع" على أول صور للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية داخل الطائرة فور وصولهم إلى مطار العلمين وسط إجراءات مشددة من الفرق الطبية للتعقيم، خوفا من العدوى بفيروس كورونا القاتل، والذى ظهر لأول مرة بمدينة ووهان مع نهاية العام الماضى وتفشى بصورة كبيرة وأدى إلى إصابة الآلاف ومقتل المئات.

ووصلت منذ قليل الطائرة المصرية المخصصة لإجلاء أكثر من 300 مصرى بمدينة ووهان إلى مطار العلمين تمهيدا لنقلهم إلى منطقة العزل الصحى المخصصة لهم من جانب وزارة الصحة، وذلك لمدة 14 يوما لمتابعة حالتهم الصحية.

وتجرى الأجهزة الطبية الآن حملات تعقيم لحقائب المصريين القادمين من الصين قبل نزولهم من الطائرة كما تم توزيع كارت تعريف شخصى لكل شخص على الطائرة يحمل كافة المعلومات الخاصة به، وذلك لسهولة متابعة حالته خلال ايام العزل الصحى.

وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد وعلى متنها أكثر من 300 طالب مصرى من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

ووفرت السلطات المصرية طاقما طبيا من الطب الوقائى رافق المصريين على متن الطائرة، فيما ردد المصريون هتافات "تحيا مصر"، معربين عن فرحتهم بقرار الرئيس بإجلائهم من تلك المدينة .

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، الإجراءات الوقائية بمطار العلمين لاستقبال الطائرة والتي تقل المصريين العائدين من الصين.

وتتابع الوزيرة خطة المحاكاة التى تجري الآن بمطار العلمين لاستقبال الوافدين بما فيها كافة الاجراءات الوقائية المقرر اتخاذها سواء للوافدين أو أطقم الطائرة أو ظباط "الجوازات"، واطمأنت على وجود كافة المستلزمات الطبية وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، لوقاية الطاقم الطبى والادارى وضباط الداخلية، كما راجعت خطة نقل الوافدين بداية من مهبط الطائرة حتى الوصول إلى مقر اقامتهم بالحجر الصحي، وراجعت تمركز سيارات الاسعاف ذاتية التعقيم المنشرة بمهبط المطار.وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها من حيث رشها بالمواد الوقائية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأكدت الوزيرة جاهزية الحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، وتأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات "أطباء، وتمريض، ومتخصصي حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيي معامل، ومراقبي نفايات بالإضافة إلي خدمات معاونة"، لافتًا إلى أن الوزيرة اطمأنت على اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.