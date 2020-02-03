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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:20 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال الذهب
كتبت ريهام الباشا

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شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 3-2-2020، انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 190.68 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  190.68 ريال  بما يعادل  50.83 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  174.80 ريال  بما يعادل  46.59 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 85. 166 ريال  بما يعادل  44.47 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  143.02 ريال  بما يعادل  38.12 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  111.23 ريال  بما يعادل  29.65 $ 

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  95.34 ريال   بما يعادل  25.41 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  5,930  ريال   بما يعادل  1,581 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,335 ريال   بما يعادل   355.79 $

 

سعر كيلو الذهب    
 

بنحو 190,684 ريال  بما يعادل 50,826 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

 

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

 

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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اليوم السابع بلس

عيار 18

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