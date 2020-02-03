أسرة خالد بشارة تتلقى واجب العزاء بحضور وزراء سابقين ورجال أعمال

كتب أحمد حمادة

تتلقى أسرة الراحل خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، العزاء بأحد كنائس القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، والعامرى فاروق وزير الرياضة السابق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وأيمن يونس نجم الزمالك السابق.

الجدير بالذكر أن صلاة الجنازة على روح خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، أقيمت صباح اليوم، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات شركة أوراسكوم وعدد كبير من رجال الأعمال في مقدمتهم رجال الأعمال نجيب ساويرس وسميح ساوريس من أفراد أسرته/ إضافة إلى أسرة الراحل.

وكان خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة، إثر حادث بميدان الرماية.

كان خالد بشارة قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل منها على شهادة التخصص فى علوم هندسة الحاسب الآلى عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكى للمصارف والتمويل.

التحق خالد بشارة بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية فى منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التى استحوذت فى ذلك الحين على شركة مايكروبلاس، ويتجاوز رأسمالها مليون جنيه، وهو رقم كبير فى ذلك الوقت وتوزعت ملكيتها بين 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها فى شركة لينك إيجبت لتتحول إلى كيان جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التى حققت نجاحا مبهرا وتحولت فى فترة وجيزة لأكبر شركة انترنت فى المنطقة العربية.

وبعدها تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذى حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها فى 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.

وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية

القابضة.