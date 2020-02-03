أخبار المحافظات اليوم.. وصول أتوبيسات العائدين من الصين إلى فندق الإقامة بمطروح

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

وصول أتوبيسات العائدين من الصين إلى فندق الإقامة بمرسى مطروح

وصل المصريون العائدون من الصين، على متن 7 أتوبيسات مجهزة ومعقمة، إلى مقر الحجر الصحى بمكان الإقامة والحجر الصحى، بأحد فنادق مدينة مرسى مطروح، قادمين من مطار العلمين، عقب إنهاء إجراءات فحصهم، وتصاحب الأوتوبيسات، حراسة أمنية مشددة، ومرافقة الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، التى دخلت من بوابات الفندق المخصص لإقامتهم تحت الإشراق الطبى.

ويشهد محيط فندق إقامة وعزل المصريين العائدين من الصين، إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وإغلاق للشارع ومنع الاقتراب من بوابات أو أسوار الفندق الذى يقع على مساحة شاسعة، مع منع دخول وخروج أى شخص غير مصرح له بذلك.

وأكد مصدر طبى من مسئولى الصحة المرافقين، أنه يجرى حالياً تسكين العائدين من الصين فى شاليهات تم تجهيزها مسبقاً، داخل الفندق، لكل أسرة أو فرد، طبقاً لبيانات القادمين من الصين، وتوفير كل ما سيحتاجونه، بداية من فرش الأسنان والمعجون وماكينات الحلاقة، ووسائل النظافة الشخصية، وحفاضات الأطفال، وبعض الملابس الداخلية، وكل ما سيحتاجونه وأكثر تم توفيره داخل السكن، لكى لا يحتاجون لشيء خلال فترة إقامتهم، كما تم توفير تليفون محمول بدون كاميرا ومزود بخط اتصالات مفتوح، للتواصل مع ذويهم، مضيفاً بأنه سيتم سحب أى تليفونات أو كاميرات من العائدين من الصين، لمنع التصوير أو نشر صور من داخل منطقة العزل الصحى.

إجراءات وقائية وفحص الرحلات بمطار الأقصر الدولى لمنع تسلل "كورونا"

يكثف مطار الأقصر الدولى بقيادة اللواء حسين سالم مدير المطار، من إجراءاته الوقائية والاحترازية الموسعة على جميع الرحلات الجوية، للحد من تسلل فيروس "كورونا"، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية المشددة التى تشهدها المطارات بجميع دول العالم عامة والمطارات المصرية خاصة، وذلك للحد من تسلل فيروس "كورونا"، عن طريق تكثيف جهودها بشأن الركاب لدى وصولهم إلى المطار وفحص جميع الركاب.

وعقد اللواء حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى مؤخراً، اجتماعا موسعا مع قيادات المطار لتلقين الجهات المختلفة كيفية مواجهة "كورونا" هذا الفيروس الخطير حول العالم، وتم خلال الإجتماع التشديد على الإجراءات الوقائية للعاملين بالمطار، مع تقديم الشكر للحجر الصحى بالمطار للجهد المبذول، ويأتى ذلك بعد إعلان عدد كبير من الدول اكتشاف حالات إصابة بالفيروس القاتل، الذى أودى بحياة عشرات المواطنين لديها، وتسبب فى إصابة أعداد تجاوزت الألف شخص، ويكثف مطار الأقصر الدولى، إجراءاته الوقائية والاحترازية الموسعة على جميع الرحلات الجوية.

وزيرة الهجرة: 13 مليون مصرى بالخارج بشكل تقديرى ونسعى للتواصل معهم

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه طبقا لتقديرات الاحصاء 9 ونصف مليون مصرى بالخارج، ولكن الرقم لا يعكس الحقيقة فتلك الأرقام فقط للمصريين الذين سجلوا بقنصلياتنا بالخارج، وقد يكون الرقم التقديرى الفعلى 13 مليون مصرى فى مقدمتها السعودية بها أكثر من 2 مليون مصرى بها.

أضافت أن هناك تواصل دائم بمختلف الوسائل بوسائل التكنولوجيا جيا الحديثة، وأن الوزارة تسعى للتواصل مع كافة المصريين بالخارج مثل منطقة تورنتو بكندا بالرغم من أنه لا يوجد بعثة مصرية بها، ولكنها أكثر مناطق تركز المصريين بكندا. جاء ذلك خلال لقاء بالإسكندرية حول المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تحت شعار "شراعها مصرى"، و المبادرة التى اطلقتها وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

انشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالشرق الأوسط بشمال العريش

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيتم افتتاح أكبر محطة لتحلية المياه بالشرق الأوسط فى مدينة العريش عام 2021. جاء ذلك أثناء تفقده عددا من محطات المياه فى مدينة العريش يرافقه اللواء السيد هاشم مساعد مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة وبعض القيادات .

وقال المحافظ أن قطاع مياه الشرب فى المحافظة يشهد طفرة إنتاجية غير مسبوقة تتمثل فى منظومة محطات تحلية مياه البحر، ونصيب المحافظة من مياه النيل، مما يساهم فى القضاء على نظام المناوبة فى توزيع المياه على الأحياء والمناطق والتجمعات، وسيتم توفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة، ويساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

شملت جولة المحافظ التفقدية المحطة الرئيسية فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش، والتى تعد أكبر محطة لتحلية مياه الشرب فى الشرق الأوسط بتكلفة 97 مليون دولار، وتعمل بطاقة 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى تزداد ل300 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة ثانية، بنسبة ملوحة أقل من 500 ملليجراما، وبما يضاهى المياه المعدنية، وتغطى مراكز ومدن: العريش والشيخ زويد ورفح الى جانب منطقة وسط سيناء وتغذيتها بالمياه .

إزالة 119 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية امن كفر الشيخ بالتعاون مع أجهزة المحافظة من إزالة 85 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالبدء بأعمال بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وعلى الأراضي الزراعية، ضمن موجات إزالة التعديات.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتوفير الحماية الأمنية لأفراد حملة إزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتمكنت الحملة بمركز كفر الشيخ ، من تنفيذ 70 قرار إزالة بعدد من القرى .

تجدد الحرائق بقرية بكفر الشيخ.. والأهالى: بسبب السحر والشعوذة

تجددت الحرائق مرة أخرى بقرية 45 العرب بالشراقوه، التابعة للوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين، بمركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ، بعد توقفها لمدة يومين، وقال السيد جمعة، أحد أهالى القرية، إن النيران اشتعلت بشكل أكبر عن الأيام السابقة فالتهمت منزلين بالقرية، على خلاف ما كان يحدث خلال الأيام الماضية، ففى الأسابيع الماضية كانت تشتعل النيران بالمنازل يوم الأربعاء، لمدة 3 أسابيع، وفى الأسبوع الرابع اشتعلت أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بمعدل 3 منازل يوميًا، وانقطعت لمدة يومين عات مرة أخرى ولكن بشكل أكبر.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلف علماء مديرية الأوقاف، بالذهاب للقرية ولقاء الأهالى وقراءة القرآن، وارتفعت مكبرات الصوت بمساجد القرية بالقرآن الكريم طوال الوقت، ووجدت كل الأجهزة المعنية بالقرية، بالإضافة لعدد من رجال الأوقاف، وأرسلت مشيخة الأزهر 15 شيخا للقرية لمعرفة الوضع وسبب اشتعال النيران.