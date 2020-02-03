أخبار الحوادث اليوم.. افتتاح مقر جديد للأحوال المدينة بأحد مولات القاهرة

كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد

نشر قسم الحوادث بـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة فى القطاع الأمني والقضائى على مدار الـ 24 ساعة.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعون 105 مدانين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات ، لجلسة17 فبراير، وفى الجلسة الماضية قررت محكمة النقض إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال الجلسة السابقة فى 20 يناير الماضى.

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، شقيقين بالإعدام شنقًا، لقتلهما مزارعا لخلافات ثأرية بين عائلتين، بقرية الحسينات بمركز أبوتشت، حيث تعود أحداث القضية إلى 17 يوليو 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا، بمصرع " عبدالناصر ب، ا" ، 47 عامًا، مزارع، إثر إصابته بطلقات نارية، بقرية الحسينات بمركز أبوتشت.

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين، بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، لجلسة 5 مارس للنطق بالحكم.

"صنع في السجن"، لم يعد شعاراً، وإنما بات واقعاً من خلال العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها خلف أسوار السجون، وتتنوع هذه المنتجات ما بين أثاث خشبي راقي ومنتجات حيوانية وزراعية يتم بيعها في معارض السجون.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، حيث تبين من خلال تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين 4 أشخاص 3 منهم لديه معلومات جنائية مسجلة ويقيمون جميعًا بمحافظة سوهاج، تاجروا فى المواد المخدرة وروجها على عملائهم، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة.

وقع قطاع الخدمات الطبية بالداخلية، بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط السلاح والمواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط 212 قطعة سلاح نارى، و224 قضية مخدرات وتنفيذ 60176 حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 212 قطعة سلاح نارى بحوزة 184 متهم، من بينهم 18 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و45 بندقية خرطوش و 9 طبنجات و 139 فرد محلى، 282 طلقة مختلفة الأعيرة و242 قطعة سلاح أبيض.

حرص قطاع الأحوال المدنية على توفير مقر له بأحد الموالات بالقاهرة الكبرى، وذلك لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأسلوب ممكين، وذلك عقب ظهور عددًا من ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بعدة أماكن جغرافية تسهيلًا على المواطنين.