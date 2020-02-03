أخبار البورصة اليوم الاثنين 3-2-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 3-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.084 مليار جنيه.



إيقاف تداول 11 شركة وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الدلتا للتأمين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للاتصالات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضى.



البورصة تخسر 2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.084 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 89.8 مليون ورقة مالية بقيمة 470.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.61% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.27%، والعرب على 7.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 23.5 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13878 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 15961 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 555 نقطة.

وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



القاهرة للدواجن أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن قبول العرض المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات، لشراء أسهم "القاهرة للدواجن"، بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والتى يبلغ عددها 13.654 مليون سهم، وتفويض ثاقب محمد صابر أعوان، عضو مجلس الإدارة فى التوقيع على هذا العرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات، وكذلك تفويضه فى توقيع كافة المستندات اللازمة لتنفيذ شروط وموضوع العرض.

وكانت شركة القاهرة للدواجن، قد أعلنت عن تلقيها خطاب غير ملزم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات، لشراء أسهم "القاهرة للدواجن"، بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والتى يبلغ عددها 13.654 مليون سهم فى رأس مال الشركة، على أن يتم تقديم عرض شراء إجبارى من قبل المشترى المحتمل.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أمس الأحد، أن العرض تضمن ثمنا لأسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز يتراوح بين 450 مليون جنيه و510 مليون جنيه، بسعر سهم الشركة يتراوح بين 8.986 جنيه و10.184 جنيه، على أن يكون تحديد السعر النهائى للسهم ضمن نطاق سعر السهم، وفقا للفحص النافى الجهالة الذى سوف ينتهى منه المشترى المحتمل فى موعد أقصاه 9 إبريل لعام 2020، على أن تلتزم فى حال قبول العرض، بقبول أى سعر معروض من المشترى المحتمل للسهم ضمن نطاق سعر السهم، وبيع كافة الأسهم المملوكة لنا فى الشركة، استجابة لعرض الشراء الإجبارى الذى سيتم تقديمه من المشترى المحتمل.

وتابعت الشركة، أن المشترى المحتمل اقترح وفقا للعرض، تقديم ملف عرض الشراء الإجبارى فى موعد أقصاه 12 إبريل لعام 2020، ويتضمن العرض فترة حصرية تنقضى حال انتهاء نقل الأسهم بموجب عرض الشراء الإجبارى، وسوف يتم تقديم إفصاح آخر فى موعد أقصاه الخميس الموافق 6 فبراير لتحديد الموقف من العرض، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

الأنشطة المتخصصة أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة وهى الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة، على أن يتم العمل بها بدءاً من جلسة تداول الثلاثاء، كما أعلنت عن قائمة الأوراق المالية المسموح مزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع عليها. أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة وهى الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة، على أن يتم العمل بها بدءاً من جلسة تداول الثلاثاء، كما أعلنت عن قائمة الأوراق المالية المسموح مزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع عليها.

ويعتبر الشراء بالهامش آلية تمويل تساعد المستثمرين في سوق الأوراق المالية على زيادة قدرتهم الشرائية وتمكينهم من مضاعف استثماراتهم الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات السيولة والتداول.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت عن موافقة هيئة الرقابة المالية، على مقترح، يقضي بمنح المتعاملين 6 أشهر بدلاً من شهرين لتسوية مراكز الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على الأوراق المالية التي يتم استبعادها من قوائم الأنشطة المتخصصة، والتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، على ألا يتم إضافة مراكز جديدة بالهامش خلال تلك الفترة، وكذلك منح مهلة 6 أشهر لتسوية المراكز الناتجة عن عمليات الاقتراض بغرض البيع على الأوراق المالية المستبعدة من قائمة الأسهم المسموح عليها بمزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع.