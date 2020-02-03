سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 06:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أحدث تقرير لجهاز الإحصاء: انخفاض استيراد السيارات بنسبة 27.9%

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:00 ص
أحدث تقرير لجهاز الإحصاء: انخفاض استيراد السيارات بنسبة 27.9% ميناء تجارى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت القيمة الإجمالية للواردات 5.34 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 6.36 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة تراجع بلغت نحو 16.1%.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 9 بنود لأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها، وهي على وجه التحديد "منتجات بترول، حديد أو صلب، سيارات ركوب، أدوية ومحضرات صيدله، لدائن بأشكالها الأولية، لحوم، أجهزة تليفون للأفراد، خشب ومصنوعاته، أجزاء السيارات"

وبلغت إجمالي الواردات ما يلي:

بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 409.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 517 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 20.8%.

بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 205.8 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 357.5 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 45.2%.

بلغت قيمة الواردات من سيارات الركوب 198.8 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 275.6 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 27.9%.

بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدله 192.6 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل220.5 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 12.7%.

بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 187.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 229 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.2%.

بلغت قيمة الواردات من لحوم 140.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 185.3 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 24.3%.

بلغت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 107.1 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 121.8 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 14.9%.

بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 101.9 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 121.8 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 16.3%.

بلغت قيمة الواردات من أجزاء السيارات 71.2 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 87.3 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.4%.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

الواردات المصرية

واردات مصر

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة