سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

آداب الإسكندرية تفصل طالبة نهائيا تعدت بالضرب على أستاذتها أثناء الامتحانات

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:39 ص
آداب الإسكندرية تفصل طالبة نهائيا تعدت بالضرب على أستاذتها أثناء الامتحانات جامعه الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت كلية الآداب جامعة الإسكندرية فصل الطالبة "م.ر.ث" المقيدة بالفرقة الثالثة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية نهائيا لتعديها على أستاذة جامعية بعد نشوب مشادة كلامية بينهم أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقررت الشئون القانونية بعد إجراء تحقيقات مع الطالبة والأستاذة الجامعية وشهود العيان، والتى أسفرت نتائج التحقيقات عن الفصل النهائى من الجامعة، وتقرر إناطه شئون الطلاب إرسال خطاب الفصل إلى كافة الجامعات بجمهورية مصر العربية، يأتى ذلك بناء على قرار اللجنة التأديبية رقم 125 لسنة 2019.

يذكر أن الواقعة بدأت أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ووقعت مشادة كلامية بين الملاحظ والطالبة بسبب تحدث الملاحظين أثناء الامتحان ووقعت مشادة بينهم وعلى إثرها تدخلت الأستاذة الجامعية وقامت بسحب ورقه الإجابة منها مما أثار غضب الطالبة وتعدت عليها لفظيا وبالضرب مما أثار غضب الجميع واضطر الأمن الداخلى بالتدخل ومحاولة تهدئة الطالبة داخل أحد المكاتب وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية واستدعاء ولى أمرها وذلك لفتح تحقيق موسع فيها والتى قرر فيها مجلس التأديب بمعاقبة الطالبة بالفصل النهائى من الجامعة وإرسال خطاب الفصل إلى كافة الجامعات المصرية.

وكانت قد انتشر فيديو تظهر فيه الطالبة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أثناء المشادة الكلامية مع الأستاذة الجامعية والطالبة والتى اثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب الطريقة السيئة التى تتحدث فيها الطالبة مع الاستاذه الجامعية.

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

فصل طالبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

تعرف على الرابحين والخاسرين فى انتقالات يناير بالدوري الإنجليزي.. صور

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيزة تخصص غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الجيش التركى يعترف بمقتل 4 من جنوده وإصابة 9 فى قصف للقوات السورية بإدلب

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة