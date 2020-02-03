آداب الإسكندرية تفصل طالبة نهائيا تعدت بالضرب على أستاذتها أثناء الامتحانات

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت كلية الآداب جامعة الإسكندرية فصل الطالبة "م.ر.ث" المقيدة بالفرقة الثالثة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية نهائيا لتعديها على أستاذة جامعية بعد نشوب مشادة كلامية بينهم أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقررت الشئون القانونية بعد إجراء تحقيقات مع الطالبة والأستاذة الجامعية وشهود العيان، والتى أسفرت نتائج التحقيقات عن الفصل النهائى من الجامعة، وتقرر إناطه شئون الطلاب إرسال خطاب الفصل إلى كافة الجامعات بجمهورية مصر العربية، يأتى ذلك بناء على قرار اللجنة التأديبية رقم 125 لسنة 2019.

يذكر أن الواقعة بدأت أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ووقعت مشادة كلامية بين الملاحظ والطالبة بسبب تحدث الملاحظين أثناء الامتحان ووقعت مشادة بينهم وعلى إثرها تدخلت الأستاذة الجامعية وقامت بسحب ورقه الإجابة منها مما أثار غضب الطالبة وتعدت عليها لفظيا وبالضرب مما أثار غضب الجميع واضطر الأمن الداخلى بالتدخل ومحاولة تهدئة الطالبة داخل أحد المكاتب وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية واستدعاء ولى أمرها وذلك لفتح تحقيق موسع فيها والتى قرر فيها مجلس التأديب بمعاقبة الطالبة بالفصل النهائى من الجامعة وإرسال خطاب الفصل إلى كافة الجامعات المصرية.

وكانت قد انتشر فيديو تظهر فيه الطالبة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أثناء المشادة الكلامية مع الأستاذة الجامعية والطالبة والتى اثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب الطريقة السيئة التى تتحدث فيها الطالبة مع الاستاذه الجامعية.