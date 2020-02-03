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"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:00 ص
"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة معبد أبو سمبل
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، أن وزارة السياحة والآثار قررت طرح أسعار مخفضة تصل التخفيضات فيها لنحو 75% على كتب التاريخ والتراث والعمارة المطبوعة اللغة العربية، داخل "بيت الهدايا" أو منفذ بيع الوزارة بمنطقة آثار أبوسمبل، وذلك بهدف زيادة الوعى الأثرى وتشجيعًا للسياحة الداخلية بالمواقع الأثرية المصرية.

وأضاف كبير مفتشى آثار أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأثريين بمنطقة أبوسمبل يقدمون شرحاً مجانياً للأسر أو المجموعات المصرية التى تزور منطقة معبد أبوسمبل وليس معهم مرشد سياحى، والتى بدأت تتوافد بشكل كبير على معبدى أبوسمبل خلال فترة أجازة نصف العام الدراسى، موضحاً بأن زائرى أبوسمبل يستمتعون بمعرفة قصة إنقاذ معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى على يد منظمة اليونيسكو فى الستينيات من القرن الماضى فى ملحمة ثقافية عالمية على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 1964 حتى 1968.

وأشار "مسعود"، إلى أن قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50 % خلال فترة أجازة نصف العام كان له تأثير إيجابى كبير فى تزايد إقبال الزائرين المصريين على زيارة معبد أبوسمبل وغيره من المعابد الأثرية الأخرى.

وفى سياق متصل تستعد المنطقة الأثرية بأبوسمبل لإحياء ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير لرمسيس الثانى بأبوسمبل، وهى الظاهرة الفرعونية النادرة التى تتعامد فيها الشمس على قدس الأقداس الذى يجلس فيه تماثيل لـ"رع-حوراختي، رمسيس الملك المؤله، والآلهة أمون رع وبتاه رع حورخارتى، أمون رع، وبتاه كانوا الآلهة الرئيسية فى تلك الفترة"، وتتكرر هذه الظاهرة الفريدة مرتين كل عام 22 فبراير وأكتوبر، وتحتفل بها الآثار والسياحة كل عام.


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