اليوم السابع
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CDC تكشف الطريقة الصحيحة لاستخدام مطهر اليد لقتل الجراثيم والوقاية من الأمراض

السبت، 29 فبراير 2020 05:00 م
CDC تكشف الطريقة الصحيحة لاستخدام مطهر اليد لقتل الجراثيم والوقاية من الأمراض غسل اليدين-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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أصبح استخدام مطهر اليد ضرورة هذه الأيام بشكل خاص مع انتشار الفيروسات والأمراض، ومنها الأنفلونزا وفيروس كورونا، ويستخدم مطهراليدين كبديل لغسل الإيدي إذا كنت فى مكان لا تستطيع فيه استخدام الماء والصابون، لكن الكثيرمنا لا يعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين، وبالتالي لا يقوم بدوره على الوجه الأكمل في التخلص من الجراثيم العالقة في هذا التقرير نتعرف على طريقة استخدام معقم اليدين.
 
ونقلت  جريدة التايمز الهندية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC   خطوات استخدام معقم اليدين بطريقة صحيحة، خاصة أننا نقضى ساعات طويلة خارج المنزل من ساعات العمل الطويلة إلى استخدام الحمامات العامة، حيث تتلامس أيدينا بشكل مباشر مع ما يقرب من مليار من الجراثيم يوميًا نظرًا لأن غسل اليدين بالماء والصابون ليس ممكنًا دائمًا ، فمعظمنا يحمل مطهر الأيدي المعتمد على الكحول، فهذه المطهرات اليدوية لا تحتاج إلى الماء وهي بديل ممتاز للصابون والماء العاديين.
 
 
من المهم أن تضع في الاعتبار ضرورة استخدام معقم لليدين الذى يحتوي على الكحول بنسبة ٦٠ إلى 95 % على الأقل من الكحول.
إذا كنت تريد أن يقوم مطهرالأيدي بعمله والتخلص من 99.9 % من الكائنات الحية الدقيقة ، فأنت بحاجة إلى التوقف عن استخدامه سريعا. 
 
ومن الأخطاء التي يرتكبها معظم الناس فى استخدام معقم اليدين هي:
 
1. عدم استخدام كمية كبيرة بما يكفي من المطهرات.
2. مسحها قبل أن تجف.
 
كيف تستخدم معقم اليدين بطريقة صحيحة؟
 
١- استخدم الكمية المناسبة من مطهر اليدين وفقا لحجم يديك.
2- افرك يديك جيدًا وتأكد من تغطية السطح الكامل لكلتا يديك، بما في ذلك بين الأصابع، داخل الأظافر.
3- تأكد من فرك يديك لمدة 30 ثانية على الأقل ولا تلمس أي شيء حتى الوقت الذي تكون فيه يديك جافة تمامًا.
 
 

غسل اليدين

نصائح لغسل اليدين

اليدين

النظافة

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