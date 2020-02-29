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7 مشاهد ترصد جولة رئيس الوزراء لمدينة الغردقة اليوم

السبت، 29 فبراير 2020 08:31 م
7 مشاهد ترصد جولة رئيس الوزراء لمدينة الغردقة اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، مدينة الغردقة فى جولة تفقدية، وافتتح متحف الغردقة وتفقد الحجر الصحى بالمطار. 
 
 
‎وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
 
كما اطمئن لتوافر سيارات ذاتية التعقيم، المخصصة لنقل الحالات المشتبه بها إلى أماكن الحجر، في حالة وجود مثل هذه الحالات، واستمع رئيس الوزراء لشرح عن هذه السيارات التي تختلف عن سيارات الإسعاف العادية في أن لها دورة تعقيم ذاتية.
 
وعقب ذلك، أكد رئيس الوزراء، أنه حرص أثناء وصوله لمطار الغردقة برفقة عدد من الوزراء وقبل بدء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية في المدينة بصحبة محافظ البحر الأحمر، على متابعة الإجراءات الصحية الاحترازية التي تتم في المطار لمجابهة فيروس "كورونا"، وقال: هذه فرصة لكي أوضح أمام المواطنين حقائق بالغة الأهمية حول هذه القضية العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي قامت على الفور عقب الإعلان عن بدء ظهور هذا الفيروس في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي في المطارات، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.
 
 

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