7 اختصاصات لمركز المعلومات بمحكمة النقض منها تحسين الخدمات التكنولوجية

عدد من الاختصاصات تقوم بها إدارة مركز المعلومات بمحكمة النقض، حيث تختص بالتالى:
1- تجميع الكتب والمراجع والوثائق والسجلات والبيانات التي تخدم أهداف المحكمة من المصادر المختلفة سواء من داخل المحكمة أو خارجها وفرزها وتسجيلها.
2 - توصيف الوثائق ماديا وموضوعيا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وعمل فهارس موضوعية لها.
3 - التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة اشكالها وعمل ملخصات لها.
4 - تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالمحكمة.
5 - تزويد إدارات المحكمة بالمواد المطلوبة وإرشادهم طبقا للنظم الموضوعة للاستفادة منها داخليا وخارجيا.
6 - مراجعة البيانات فور الحصول عليها للتأكد من صحتها وسلامتها تمهيدا لتبويبها وتصنيفها مع ضرورة تحديث هذه البيانات أولا بأول.
7 - إصدار نشرات شهرية لإدارات المحكمة، وذلك فيما يتعلق بأحدث التعليمات والبيانات التي تتعلق بنشاط هذه الإدارات.
كما صدر قرار رئيس محكمة النقض رقم 3 لسنة 2018 بتحديد اختصاصات مركز المعلومات على النحو التالي:
- يهدف المركز إلى إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة متكاملة للمعلومات والإحصاءات والمسح الضوئي للوثائق بما يتفق مع المتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة.
- تحسين نوعية الخدمات التكنولوجية المقدمة لقضاة المحكمة والمحامين والمتقاضين.
– تدريب القضاة على الحاسب الآلي والنظم التكنولوجية الحديثة.
– ميكنة دورة العمل بالمحكمة وتحسينها.
– توفير وتأمين بنية تكنولوجيا المعلومات إعداد الدراسات اللازمة لذلك. والمساهمة في تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للمحكمة.
– إزالة ما به من ازدواج أو تداخل في الاختصاصات بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء.
– مواكبة المستجدات والتطورات ورفع كفاءة أداء الموظفين وتحديد نوعية التدريب المناسب لهم وتحسين أدائهم بما يتفق والمتطلبات الحالية والمستقبلية.
– تحديث وتبسيط مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع المعاصر، ومراعاتها لعوامل المرونة والعدل والإنتاج والتحفيز وصولاً لعدالة ناجزة.
– إعداد الخطة الاستراتيجية في مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
– متابعة وتنفيذ القرارات والمهام التي يكلفه بها رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.
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