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100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم السودان

السبت، 29 فبراير 2020 03:22 م
100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم السودان حمدوك
أ ش أ

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أعلن جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن تخصيص الاتحاد حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادى فى السودان.

وقال بوريل، فى تعليق على حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، عقب لقائه مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك فى الخرطوم اليوم السبت، إن انتقال السودان مثال واعد، لافتا إلى أن حمدوك يقود إصلاحات مهمة بدأها شعب السودان.

من جانبه، رحب رئيس وزراء السودان، بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الزيارة دليل على الدعم المستمر الذى ظل يقدمه الاتحاد الأوروبى للسودان على مر السنين.

وقال حمدوك: "أجرينا نقاشا مثمرا أكد فيه جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبى يقف بثبات وراء الانتقال فى السودان، والذى يعتبر الآن بارقة أمل فى المنطقة".

وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبى على الدعم الذى قدمه للسودان، بواقع 100 مليون يورو إضافية، لمساعدة البلاد فى التحرك صوب الإصلاح بخطوات ثابتة وملموسة.

 


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