اليوم السابع
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10 خطوات تتبعها ميناء الإسكندرية للتأكد من شروط السلامة المهنية.. تعرف عليها

السبت، 29 فبراير 2020 05:00 ص
10 خطوات تتبعها ميناء الإسكندرية للتأكد من شروط السلامة المهنية.. تعرف عليها ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعتبر تطبيق شروط السلامة المهنية والصحية والأمن الصناعى من الأمور الهامة فى كافة الموانىء، حرصا على سلامة السفن والأرصفة القادمة من كافة دول العالم منها سفن تجارية وسياحية، فلابد من اتباع هذه الشروط وتطبيقها والتأكد منها من قبل مختصصين.

ويقدم اليوم السابع فى 10 نقاط خطوات تتبعها ميناء الإسكندرية للتأكد من شروط السلامة المهنية..

1- تشكيل ثلاث لجان للمرور في توقيتات مختلفة علي جميع مرافق مينائي الإسكندرية والدخيلة ( ساحات – مباني  - أرصفة – شركات – معدات – طرق – مسطح مائي ) للتأكد  من توافر جميع إشتراطات الأمن الصناعي ، والسلامة والصحة المهنية ، وحماية البيئية لجميع الأنشطة بالميناء.

2 - التحقق من شهادات الجودة والسلامة  الحاصلة عليها هذه الشركات ومدي سريانها.

3- التحقق من تطبيق وتفعيل نظامي الجودة والسلامة طبقا لمواصفات الشهادات الحاصلة عليها الشركات.

4- التاكد من تنفيذ إجراءات الجودة والسلامة والصحة المهنية .

5- اللجان تعمل تحت إشراف مباشر للربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء .

6- يرأس أحد اللجان المشرفة على تطبيق السلامة والصحة نائب رئيس الميناء للتشغيل، وترأس اللجنة الثانية نائب رئيس الميناء للإستثمار، وترأس الثالثة رئيس الادارة المركزية للحركة بالميناء .

7- اللجان تقوم بفحص عينة من معدات الشركات لبيان سلامة موقف المعايرة والصيانة والكفاءة الفنية لهذه المعدات .

8- اللجان تقوم بالتفتيش المفاجئ على كافة الشركات المرخص لها بالتفريغ على المخطاف وفحص التراخيص والاشتراكات الخاصة بالسيارات والمعدات التابعة لها وتعمل داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة .

9 - حصر وتحليل المخاطر لكل نشاط أو عملية.

10- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة، وإعداد تقييم شامل للمخاطر طبقاً للمواصفة الدولية، وحصر المعدات غير العاملة والمكهنة وتوجيه الشركات بالتخلص منها وتمام خروج المعدات المكهنة والخردة من الساحات .


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