كتب - إسماعيل رفعت

يحاضر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، بجامعة السادات، حول دور المؤسسات الدينية والتوعية بخطورة الفساد وآثاره السلبية، حيث يعقد اللقاء فى الحادية عشرة صباحا بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية.

ويتحدث الوزير، عن الخطاب الدينى وخطب الجمعة المترجمة بـ18 لغة عالمية ولغة الإشارة، وكتب وإصدارات الوزارة التى تتحدث عن مواجهة الفساد وسرقة المال العام، وتعزيز الخطاب الوطنى، ويشمل اللقاء حديث حول الإعلام ودوره للوقاية من الفساد الإعلامى، و دور مباحث الأموال العامة فى مكافحة الفساد، والتحول الرقمى ومكافحة الفساد، و مدى كفاية التشريعات لمواجهة الفساد.