وكيل صحة المنوفية يكلف فاطمة مرزوق مديرا لإدارة اشمون الطبية

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية قرارا بتكليف الدكتورة فاطمة مرزوق محمد بالعمل كمدير لإدارة اشمون الطبية لمدة 6 أشهر ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، كما شمل القرار عودة الطبيب محمد عبدالنبي للعمل مسئول رعاية أساسية بالإدارة، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبار من الغد لصالح العمل والعمل العام.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد عقد اليوم، اجتماعا تنسيقيا لاستعراض استعدادات مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، ومديري مستشفيات حميات شبين الكوم والمعلمين والهلال الاحمر ومدير المستشفي التعليمي ومدير عام التأمين الصحي ووكيل المديرية ومديري إدارات العلاج الحر والطوارئ والطب الوقائي والطب العلاجي والترصد وعدد من مديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وفي مستهل العرض أكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة أنه حتي الآن لا يوجد تسجيل لأي حالات مشتبه بها أو مؤكدة بنطاق المحافظة مصابة بفيروس كورونا مشيرا إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة أهم الاجراءات التي اتخذتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات علي مدار 24 ساعة وتم تخصيــص رقم (2176089 ) للتواصل بشأن الابلاغ عن اي حالات مشتبه بها ، كما تم عمل فريق التدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها ، ونشر تعريف الحالة وطرق الوقاية علي جميع المستشفيات والوحدات ، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين علي كيفية التعامل مع الحالات المشتبهة ، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية .

كما تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات علي مستوي المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقاً للبرتوكول العلاجي والوقائي ، بالإضافة الي توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع إنتشار العدوي ولمواجهة أمراض الجهاز التنفسي ، كما تم عمل 5630 ندوة تثقيفية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بين المواطنين ، و كذا 318 ندوة لتلاميذ المدارس ، مؤكداً علي أنه تم متابعة كافة المواطنين القادمين من الخارج ومناظرة المخالطين لهم في محل إقامتهم بزيارات منزلية لترصد المرض.