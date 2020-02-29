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وفد من سفراء الأجانب يزور متحف الغردقة بصحبة أمين الأعلى للآثار.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 02:15 م
وفد من سفراء الأجانب يزور متحف الغردقة بصحبة أمين الأعلى للآثار.. صور
البحر الأحمر - عماد عرفة

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زار وفد من سفراء الدول المختلفة بالقاهرة، متحف آثار الغردقة، لحضور افتتاح المتحف بدعوة من وزارة السياحة والآثار، وحيث اصطحبه في جولة داخل المتحف الدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلي للآثار، وقام بالشرح داخل قاعة العرض المتحفي .

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، والشركة الخاصة التى قامت بعملية الإنشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر، بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفى التى تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد على، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتدير وزارة السياحة والآثار إدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، قد تفقد صباح اليوم السبت، متحف الغردقة، للاطمئنان علي ترتيبات الافتتاح قبل وصول رئيس الوزراء لافتتاح المتحف اليوم، ورافق الوزير خلال تفقده المتحف الدكتور مصطفي وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، والمهندس خالد محفوظ رئيس مجلس ادارة الشركة المنشأة للمتحف.

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متحف الغردقة

الاثار

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المجلس الأعلى للاثار

اخبار المحافظات

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