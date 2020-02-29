وفاة الداعية الإسلامى محمد عمارة.. وتشييع جنازته اليوم بكفر الشيخ

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توفى الداعية الإسلامى محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء مساء أمس الجمعة، وأعلن الدكتور خالد عمارة – نجل الداعية محمد عمارة - وفاة والده بعد فترة مرض وجيزة.

وقال نجل محمد عمارة فى بيان نشره عبر حسابه بـفيس بوك: فى مساء يوم الجمعة: "توفى أبى المفكر الإسلامى و عضو هيئة كبار العلماء د. محمد عماره.. توفى أبى رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع".

وأضاف: "توفى أبى رحمه الله فى هدوء و بدون أى ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة و يدعو لأمى و لكل أولاده و أحفاده و احبابه و قال لكل واحد منهم : أحبك .. و انا راض عنك" مضيفا :"توفى أبى رحمه الله و هو يوصى بإكمال مشاريعه الفكرية و كتبه و أبحاثه".

وأوضح مكان صلاة الجنازة قائلا :" وسوف تكون صلاة الجنازة إن شاء الله اليوم السبت بعد صلاة الظهر فى مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها نتوجه لدفنه فى قريتنا صروة مركز قلين محافظة كفر الشيخ".

وأشار إلى عدد من الوصايا لمحبى والده، قائلا :"و هناك بعض الوصايا لتلاميذ و كل من أحب أبى رحمه الله أو تعلم منه شيئا ما و لو بسيط، تتمثل فى إقامة صلاة الجنازة او صلاة الغائب على والدى فى أكبر عدد ممكن من مدن العالم .. فى كل بلاد العالم، ونشر أفكار الدكتور محمد عماره بين الناس فى كل مكان، سواء عن طريق نشر كتبه أو مقالاته أو أحاديثه و تسجيلاته أو مقاطع مسجلة من برامجه و محاضراته نشرها على الإنترنت أو مكتوبة أو مسموعة أو مشاهدة أو حتى فى كلامنا و احاديثنا اليومي، وأخيرا أن تحكى عن دكتور محمد عماره و أفكاره لمن حولك ومن تعرف هكذا نحيى سيرة علماءنا وأصحاب الفضل علينا.

وكان الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامى وعضو مجمع البحوث الإسلامية، يؤكد على أهمية بناء الأخلاق فى أجيالنا التى تستند على العقيدة والقيم والأخلاق".