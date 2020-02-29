اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة الداعية الإسلامى محمد عمارة.. وتشييع جنازته اليوم بكفر الشيخ

السبت، 29 فبراير 2020 08:27 ص
وفاة الداعية الإسلامى محمد عمارة.. وتشييع جنازته اليوم بكفر الشيخ الدكتور محمد عماره
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى الداعية الإسلامى محمد عمارة  عضو هيئة كبار العلماء مساء أمس الجمعة، وأعلن الدكتور خالد عمارة – نجل الداعية محمد عمارة - وفاة والده بعد فترة مرض وجيزة.

وقال نجل محمد عمارة فى بيان نشره عبر حسابه بـفيس بوك: فى مساء يوم الجمعة: "توفى أبى المفكر الإسلامى و عضو هيئة كبار العلماء د. محمد عماره.. توفى أبى رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع".

وأضاف: "توفى أبى رحمه الله فى هدوء و بدون أى ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة و يدعو لأمى و لكل أولاده و أحفاده و احبابه و قال لكل واحد منهم : أحبك .. و انا راض عنك" مضيفا :"توفى أبى رحمه الله و هو يوصى بإكمال مشاريعه الفكرية و كتبه و أبحاثه".

وأوضح مكان صلاة الجنازة قائلا :" وسوف تكون صلاة الجنازة إن شاء الله اليوم السبت بعد صلاة الظهر فى مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها نتوجه لدفنه فى قريتنا صروة مركز قلين محافظة كفر الشيخ".

وأشار إلى عدد من الوصايا لمحبى والده، قائلا :"و هناك بعض الوصايا لتلاميذ و كل من أحب أبى رحمه الله أو تعلم منه شيئا ما و لو بسيط، تتمثل فى إقامة صلاة الجنازة او صلاة الغائب على والدى فى أكبر عدد ممكن من مدن العالم .. فى كل بلاد العالم، ونشر أفكار الدكتور محمد عماره بين الناس فى كل مكان، سواء عن طريق نشر كتبه أو مقالاته أو أحاديثه و تسجيلاته أو مقاطع مسجلة من برامجه و محاضراته نشرها على الإنترنت  أو مكتوبة أو مسموعة أو مشاهدة أو حتى فى كلامنا و احاديثنا اليومي، وأخيرا  أن تحكى عن دكتور محمد عماره و أفكاره لمن حولك ومن تعرف هكذا نحيى سيرة علماءنا وأصحاب الفضل علينا.

وكان الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامى وعضو مجمع البحوث الإسلامية، يؤكد على أهمية بناء الأخلاق فى أجيالنا التى تستند على العقيدة والقيم والأخلاق".

وفاة محمد عمارة
وفاة محمد عمارة

 

 


محمد عمارة

وفاة الدكتور محمد عمارة

وفاة محمد عماره

المفكر الاسلامى محمد عمارة

خالد عمارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

التعليم: استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

التعليم: استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

مكرم محمد أحمد: انتحال صفة صحفى أو إعلامى جريمة يعاقب عليها القانون

مكرم محمد أحمد: انتحال صفة صحفى أو إعلامى جريمة يعاقب عليها القانون

"قيمة النموذج وطابع شرطة".. تكلفة التقديم لحج القرعة هذا العام

"قيمة النموذج وطابع شرطة".. تكلفة التقديم لحج القرعة هذا العام

التأمين الصحى الشامل: 63% من مجموع الوفيات بالعالم بسبب الأمراض المزمنة

التأمين الصحى الشامل: 63% من مجموع الوفيات بالعالم بسبب الأمراض المزمنة

ما الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى؟.. القانون يجيب

ما الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى؟.. القانون يجيب

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة