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وسائل إعلام يمنية: أنباء عن تسجيل أول حالة كورونا فى صنعاء

السبت، 29 فبراير 2020 05:12 م
وسائل إعلام يمنية: أنباء عن تسجيل أول حالة كورونا فى صنعاء أرشيفية
إيمان حنا

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أشارت مواقع إخبارية يمنية منها يمن برس وأنباء يمنية، إلى ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا وهى لموظف دولي يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن المصاب وصل قبل أيام عبر مطار صنعاء، وثبت أنه حامل للفيروس، بعد اختلاطه بعدد من المسؤولين والعاملين في المنظمات بصنعاء.

 

وأشارت المصادر إلى أن المصاب يقيم في حجر صحي بمبنى سكن موظفي الأمم المتحدة بمنطقة حدة، وقد تم إخلاء المبنى السكني الذي يعيش فيه، وأفاد المصدر أن جماعة الحوثي أصدرت تعليمات مشددة بالتكتم على الأمر.

 

ومن جهة أخرى أعلنت السفارة اليمنية في بكين أن عمليات إجلاء الرعايا اليمنيين فى ووهان بالصين ستبدأ فجر الغد  الأحد، على أن تستضيفهم دولة الإمارات خلال فترة الحجر الصحى، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية تواصلها مع الطلاب اليمنيين فى مدينة ووهان، التى انتشر بها فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

 

وكان سفير اليمن في الصين، أحمد جابر، قال فى وقت سابق إن عملية إجلاء للطلاب اليمنيين وعائلاتهم من مدينة ووهان ستتم قريباً.

 

وأكد طلاب يمنيون في مدينة ووهان -مركز انتشار فيروس كورنا القاتل بالصين- أن السفارة اليمنية طلبت منهم تزويدها بأسماء وبيانات الراغبين في الإجلاء.

 

ويخضع 187 من الطلاب اليمنيين وعائلاتهم في مدينة ووهان للحظر الصحي المفروض، وقالت الخارجية اليمنية إنها على اتصال مباشر مع طلابها في مدينة ووهان الذي انتشر فيها فيروس كورونا منذ بدء الأزمة، وبتوجيهات من قيادة الدولة نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية.


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