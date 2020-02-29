وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة قبل وصول رئيس الوزراء

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم السبت، متحف الغردقة، للاطمئنان علي ترتيبات الافتتاح قبل وصول رئيس الوزراء لافتتاح المتحف اليوم، ورافق الوزير خلال تفقده المتحف الدكتور مصطفي وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، والمهندس خالد محفوظ رئيس مجلس ادارة الشركة المنشأة للمتحف .

وقام الوزير بتفقد المتحف وقاعة العرض المتحفي قبل الافتتاح، للاطمئنان علي الترتيبات النهائية لزيارة رئيس الوزراء، لافتتاح أول متحف أثار بالشراكة مع القطاع الخاص، والذى من المقرر أن يكون فى تمام الواحدة ظهرًا .

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الآثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، و الرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.