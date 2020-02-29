وزير الزراعة : يكلف بتكثيف الحملات المرورية بغيطان القمح لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل لجان المتابعة من قبل اللجان المشكلة لمحصول القمح لزيادة الإنتاج وتقديم جميع الارشادات الفنية حول مكافحة امراض المحصول وطرق الرى والتسميد ، بمشاركة قطاع الخدمات والمتابعة مع معهد المحاصيل الحقلية ومعهد أمراض النبات ومهندسي الإرشاد الزراعي بالإضافة إلي تكليفات مديريات الزراعة بالمحافظات بالمتابعة الدورية بالغيطان .

وأكد " القصير " أنه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الانتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة ، إنه هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الارشادات والتوصيات الفنية ، مؤكدا إن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية ، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل اى مشاكل تواجه المزارعين في مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

وأضاف " الشناوى "، أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح ، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية ، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية ، وصرف الأسمدة دفعة واحد ، وتوفير جميع مستلزمات الانتاح ، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تلقى تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية ، توضح وزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدان، وجارى الحصر والتدقيق .





