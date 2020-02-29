اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد رفع المساحات ـ3.4 مليون فدان

وزير الزراعة : يكلف بتكثيف الحملات المرورية بغيطان القمح لزيادة الإنتاج

السبت، 29 فبراير 2020 03:00 ص
وزير الزراعة : يكلف بتكثيف الحملات المرورية بغيطان القمح لزيادة الإنتاج زراعات القمح
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل لجان  المتابعة  من قبل اللجان المشكلة لمحصول القمح   لزيادة الإنتاج  وتقديم جميع الارشادات الفنية  حول مكافحة  امراض المحصول  وطرق  الرى والتسميد ، بمشاركة   قطاع الخدمات والمتابعة مع معهد المحاصيل الحقلية ومعهد أمراض النبات ومهندسي الإرشاد الزراعي بالإضافة إلي تكليفات مديريات  الزراعة  بالمحافظات بالمتابعة الدورية بالغيطان .

وأكد "  القصير "   أنه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الانتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

قال  الدكتور عباس الشناوى  رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة ، إنه هناك تكليفات  من السيد القصير  وزير الزراعة   واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج  من خلال الارشادات  والتوصيات  الفنية ،   مؤكدا إن نشر لجان متخصصة من قبل  الخدمات الزراعية ، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية  بمركز البحوث الزراعية  بالمرور والمتابعة على محصول القمح  لحل اى مشاكل تواجه  المزارعين في مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

 وأضاف  " الشناوى  "، أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح ، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة   الدورية  ، مشير الى أنه   منذ بدء  زراعة المحصول الأول  " القمح  تم  توفير جميع تقاوى القمح   المنتقاة عالية الإنتاجية  ،  وصرف الأسمدة دفعة واحد  ، وتوفير جميع   مستلزمات الانتاح  ، وتشكيل لجان  متابعة دورية من قبل  مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها   دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل  برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

كان  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  ، تلقى  تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية ، توضح  وزيادة  المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدان،  وجارى الحصر والتدقيق .

 



 


زراعات القمح

المحاصيل الحقلية

الخدمات الزراعية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 نصائح لمزارعى الجوافة لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الخميس، 27 فبراير 2020 06:00 ص

أول تقرير لتعداد المواشى على مكتب "القصير".. "الزراعة" تنهى المرحلة الأولى للحصر.. تجميع البيانات هدفه إنشاء قاعدة معلومات تخدم قرارات الاستيراد وتوفير اللقاحات وتحسين السلالات.. بدء تراخيص مراكز تجميع الألبان

الخميس، 27 فبراير 2020 12:23 ص

"الزراعة" تعد حزمة توصيات لمشاتل "الطمطام" لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الخميس، 27 فبراير 2020 12:00 ص

الزراعة تعلن ضبط 1918 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة