اليوم السابع
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وزير الداخلية من تونس: يجب تفعيل آليات التنسيق الأمنى لمواجهة التطرف (صور)

السبت، 29 فبراير 2020 09:26 م
وزير الداخلية من تونس: يجب تفعيل آليات التنسيق الأمنى لمواجهة التطرف (صور) وزير الداخلية خلال زيارته لتونس
كتب محمود عبد الراضى

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زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتها الأول من مارس بالعاصمة التونسية، فى إطار دعم وتوثيق علاقات التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، وزير الداخلية التونسى والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية .

وأكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمة التونسية على أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بإنتشار الفكر والإيديولوجيات المتطرفة.

كما وجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية، مشيداً بالجهود الدؤوبة التى بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية .

أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية ا
أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية ا

 

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

 

وزير الداخلية بالدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية ا
وزير الداخلية بالدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية

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تونس

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مجلس وزراء الداخلية العرب

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