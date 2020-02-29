وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب والصرف بمطروح

كتب ـ أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، وعدد من المشروعات، لرفع مستوى الخدمة، وزيادة ضخ المياه، بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان فى محافظة مطروح، إنه جارٍ التسليم الابتدائي لمحطة تحلية مياه سيدي عبد الرحمن (الرميلة 3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة (110 ملايين جنيه + 6 ملايين يورو)، ومحطة تحلية مياه الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/يوم، بتكلفة 980 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتى رافع مياه غزالة، بتكلفة 350 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مايو المقبل، ومشروع محطة تحلية مياه سيدي براني، بطاقة ألفى م3/يوم، بتكلفة 65 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحى، لخدمة 200 ألف نسمة، وهى (مشروع صرف صحي مطروح "المرحلة الأولي"، بطاقة 25 ألف م3/يوم – مشروع صرف صحي مطروح "المرحلة الثانية"، بطاقة 35 ألف م3/يوم – مشروع صرف صحى الضبعة، بطاقة 14 ألف م3/يوم).

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تسليم مشروع صرف صحي الإسكان الاجتماعي بمدينة الحمام، بتكلفة 15 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات أخرى للصرف الصحى، لخدمة 170 ألف نسمة، وتشمل (صرف صحي الحمام المتكامل، بتكلفة 320 مليون جنيه – المرحلة الثالثة لشبكات ومحطات رفع مدينة مرسى مطروح، بتكلفة 200 مليون جنيه – صرف صحي سيوه المتكامل، بتكلفة 564 مليون جنيه – توسعات محطة معالجة مرسى مطروح، بطاقة 60/30 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، بتكلفة 395 مليون جنيه – صرف صحى مدينتى النجيلة بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وسيدى برانى بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة 371 مليون جنيه).

وأشار الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف لحل المشاكل بالمناطق الساخنة بالمحافظة، وتشمل، إحلال وتجديد شبكات المياه لحل مشاكل 41 منطقة ساخنة تم رصدها خلال موسم الصيف 2019، وإنشاء وصلات فرعية للصرف الصحى بأقطار مختلفة بمناطق (شارع الإذاعة – شارع غراب الريفية – شارع الكورنيش بباب البحر)، بجانب تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، بتكلفة 52 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن هناك 3 محطات لتحلية مياه البحر حصلت على شهادة (TSM)، وهى (محطة تحلية مياه البحر الرميلة "1 و2"، ومحطة تحلية مياه البحر كليوباترا)، وجارٍ تجهيز محطات وروافع المياه والصرف، ومحطات التحلية للحصول على شهادة (TSM)، وهى (رافع الصرف الصحى الرئيسية 1 - رافع صرف صحى باب البحر - رافع صرف صحى المشير - رافع صرف صحى البوسيت - رافع مياه رأس الحكمة - رافع مياه سيوة - رافع مياه السلوم - رافع العلمين الساحلى - محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة - محطة تحلية مياه البحر بالسلوم - محطة تحلية مياه البحر بالضبعة - محطة تحلية مياه البحر الرميلة 3).