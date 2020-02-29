وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثفافة حاجر العديسات بمدينة الطود شرق الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم السبت، زيارة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برفقة أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، والكاتب الصحفى وائل السمرى، وعددا من قيادات وزارة الثقافة وثقافة الأقصر، حيث افتتحت مقر قصر ثقافة حاجر العديسات بمنطقة الندافين التابعة لمدينة الطود شرق الأقصر.

وخلال الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة غرف وأقسام القصر وأشادت بمستوى التجهيزات داخل مكتبة القصر والتقت بعدد من الأطفال داخلها، وأكدت على ضرورة تنظيم الفعاليات اليومية على مدار الساعة لخدمة الأطفال وطلبة المدارس بالقرية.

وكانت شهدت محافظة الأقصر مؤخرًا إنهاء تجهيزات 3 قصور ثقافية جديدة تم افتتاح 2 منها وهى فى مناطق المدامود بحرى والأقالته، واليوم تم افتتاح قصر ثقافة حاجر العديسات مساهمة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبرعاية وإشراف أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعد انتهاء التجهيزات للغرف والمكتبات المسارح وغيرها، وتم فرش مكاتبها وتجهيز المسارح ووضع قائمة الكتب الخاصة بالأطفال والشباب والفتيات والكبار فى كل قصر ثقافة جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تلك القصور الجديدة تهدف لدعم وتقديم أفضل خدمة ثقافية متنوعة لكل أطفال وشباب محافظة الأقصر فى مختلف المناطق من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية خاصة بالمناطق الحدودية.

ويعتبر "قصر ثقافة حاجر العديسات" الذى تبلغ مساحته الكلية 1323 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من طابقين، يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين، ومسرح بمساحة 220 مترًا مربع يسع 145 كرسيًا، وخشبة المسرح بمساحة 60 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الثانى قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، وغرف الإسقاط".











































































