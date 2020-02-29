اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الصحة العراقية تعلن اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 06:16 م
وزارة الصحة العراقية تعلن اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاج ل لها أن وزارة الصحة العراقية تعلن اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

 

وكانت مديرية الدفاع المدنى العراقى، أعلنت عن الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد فى منطقة العبيدى بالعاصمة بغداد، وذكرت المديرية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى منطقة العبيدى لنقل الحالة المشتبه بها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة إلى مستشفى (اليرموك) فى العاصمة بغداد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

 

وكانت دائرة صحة الكرخ فى العاصمة العراقية بغداد، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل ثانى إصابة بفيروس (كورونا) فى العاصمة.

 

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامى - فى بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إنه "تم تشخيص حالة إصابة بفايروس كورونا ثانية لامرأة عراقية وافدة من إيران تبلغ من العمر 35 سنة".

 

وأضاف أنه "تم تشخيصها فى مستشفى مدينة (الأمامين الكاظمين) الطبية"، مشيرًا إلى أنها "ترقد حاليًا فى مستشفى (الفرات) العام وحالتها الصحية مستقرة".


العراق

كورونا

عاجل

اخبار عاجلة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يعلن خلو مصر من فيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 06:00 م

بعد اكتشاف الإصابة الخامسة.. لبنان يغلق مدارسه بسب كورونا و"الأونروا" تغلق مؤسساتها ببيروت.. الصحة اللبنانية تؤكد: ملتزمون بالشفافية.. والوضع الوبائي في لبنان لا يزال فى مرحلة الاحتواء

السبت، 29 فبراير 2020 06:00 م

كيف تتجنب الإصابة بفيروس كورونا فى وسائل النقل العام والأماكن المزدحمة

السبت، 29 فبراير 2020 06:00 م

جيش إيران يقيم مركزا لمصابى كورونا ويستعد لإجراء عمليات تعقيم عامة بالبلاد

السبت، 29 فبراير 2020 05:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة