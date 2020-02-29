وثيقة.. رئيس الوزراء العراق يخاطب البرلمان تأجيل جلسة منح الثقة

كتب كامل كامل

خاطب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى فى العراق،، رئيس مجلس النواب لتأجيل جلسة منح الثقة المقرر عقدها غداً إلى يوم الأحد المقبل.

وبين علاوى فى الوثيقة المنشورة بوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الطلب يأتى من أجل إكمال تشكيل الكابينة الوزارية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أول أمس الخميس، تأجيل جلسته الاستثنائية إلى غد السبت.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، ممثلى الشعب الى احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة يوم غد السبت لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للأحزاب ،التى كانت وما زالت طامحة للمغانم والتحاصص باسم الإجماع الوطنى أو الاستحقاق الانتخابى ، معبراً عن استيائه مما حصل فى جلسة المجلس يوم أمس الخميس من خرق واضح لبنود الدستور .

وكان "علاوي" قال إن البرلمان سيصوت، اليوم الخميس، على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

وقال علاوي، فى تغريدة على "تويتر": " سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين"، مضيفاً أن "الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته".

وتابع قائلا: "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذى قاوم القتل والقمع"، معتبرا أن "شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة".