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"هيئة المجتمعات العمرانية": طرح 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات خلال أيام

السبت، 29 فبراير 2020 11:19 ص
"هيئة المجتمعات العمرانية": طرح 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات خلال أيام مدينة السادات
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مدينة السادات لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.
 
واستهل المهندس كمال بهجات، جولته، بمتابعة التشطيبات النهائية بمشروع الإسكان الاجتماعى -المرحلة الرابعة بحى الفردوس، للتأكد من جاهزية العقدين(1 ، 2) للاستلام بعدد 840 وحدة سكنية نهاية يونيو المقبل، وكذا جاهزية أعمال المرافق والكهرباء المغذية للمشروع.
 
كما تفقد المهندس كمال بهجات، وحدات الاسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة بحى النور، وتابع الأعمال الجارية من تشطيبات ومرافق من مياه وصرف لتجهيز عقد 1 للتسليم بعدد 440 فى شهر ديسمبر المقبل، وكذا تفقد مشروعات المرافق والكهرباء بالمنطقة الصناعية الثامنة، مؤكداً ضرورة فتح شبكات المياه وتجهيز المنطقة للتسليم خلال 15 يوماً،  حيث إنه تم إتاحة المنطقة بالكامل بعدد 1076 قطعة والبالغ مساحتها 1190 فدانا على الموقع الإلكترونى لهيئة الاستثمار للحجز. 
 
وعلى هامش جولته بالمدينة شارك، المهندس كمال بهجات فى جلسة مجلس أمناء المدينة، وقام بمناقشة الأعضاء فى إمكانية توفير بعض الخدمات المطلوبة مثل (مصلحة الجوازات وخدمات صحية) وغير ذلك بالمدينة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بخطة المدينة وأثنى على نسب الإنجاز بتلك المشروعات.
 
من جانبه أشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكات طرق بالمدينة بأطوال111.3 كم، تشمل تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الإقليمى بنسبة 90 %،  وكذا تنفيذ أعمال الفرمة لعدة طرق بمناطق( الحى المتميز - المناطق السكنية "14 ، 29، 32" – الروضة – الريحان – الزيتون – النخيل2 – المطورين مرحلة ثانية) بنسب تراوحت بين 85% و100%، وجارٍ تنفيذ الطرق بالمنطقتين (السكنية 32 - المطورين مرحلة أولى)، بنسبة 95%، وجارٍ تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية الثامنة مرحلة أولى بنسبة 85%، ومرافق حى النخيل مرحلة رابعة بنسبة 100%، وطبقة الأسفلت بالمنطقتين السكنيتين(35، 36) بنسب تراوحت بين  85% و100%، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والمحاور والميادين بالمناطق السكنية والصناعية المختلفة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه السادات

اراضى صناعية

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