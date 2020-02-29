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هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

السبت، 29 فبراير 2020 04:00 ص
هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب جراد
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى إدارة مكافحة الجراد التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كأجراء احترازى لمنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظًا على الإنتاج الزراعى، ومكافحة أى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الأمطار، التى نتج عنها كساء أخضر، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر.

وأكد المهندس مصطفى سعودى مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن لجان مسح واستكشاف حوريات الجراد مستمرة، موضحًا أنه لم ترصد اللجان أى أسراب دخلت إلى الأراضى المصرية من على الحدود المصرية، متابعًا أن هناك لجانًا مستمرة فى عملها على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بمنطقة الشيخ الشاذلى، والوضع آمن، و لجان مسح واستكشاف للجراد الصحراوى تعمل دوريا كإجراء احترازى، بعدة مناطق حدودية خاصة بعد هطول الأمطار الفترة الماضية التى نتج عنها كساء أخضر وهو المصدر الرئيسى لجذب وتغذية الجراد الصحراوى .

وأضاف مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، أن فرق مكافحة الجراد تعمل حاليًا بالمسح والاستكشاف بالمنطقة الشرقية الجنوبية، متابعًا أن هناك متابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات أفراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتخاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة أى من تجمعات أو أسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل أثناء هجرتها، وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.

وأوضح تقرير مكافحة الجراد الصحراوى، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقى والنطاط.


حوريات الجراد

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