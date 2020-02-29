هاشتاج "طنطاوى مات" يتصدر رقم 1 على تويتر.. ولا بيانات رسمية حتى الآن

كتب - محمد مجدى السيسي

رغم أن المعلومة المؤكدة هو تعرض المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، لأزمة صحية دخل على آثرها فى جولة مكثفة من العلاج، إلا أن رواد تويتر استبقوا الحديث عن حالته الصحية بنشر أنباء عن وفاته، حتى تصدر هاشتاج طنطاوى مات، التريند رقم 1 على "تويتر"، إلا أنه لا توجد بيانات رسمية حتى الآن.



ويأتى ذلك فى أعقاب انتهاء عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مساء الجمعة، والذى شهد غياب المشير طنطاوى الذى يعانى من أزمة صحية متدهورة.



وسنوافيكم بالتفاصيل حال صدور بيان من أسرته أو المستشفى المعالج.

