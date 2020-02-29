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نيابة العامرية تندب لجنة فنية لمعاينة احتراق مصنع بلاستيك بالإسكندرية

السبت، 29 فبراير 2020 03:30 م
نيابة العامرية تندب لجنة فنية لمعاينة احتراق مصنع بلاستيك بالإسكندرية حماية مدنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قرر المستشار محمود عبدالعزيز زغلول، رئيس نيابة أول العامرية، ندب لجنة فنية لمعاينة مخزن مصنع بلاستيك اشتغلت فيه النيران للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية فى الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ الكاميرات المتواجدة فى محيط المصنع واستجواب العمال وشهود العيان وحصر التلفيات.

 

وكانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بـ8 سيارات للسيطرة على حريق نشب فى مخزن بلاستيك داخل المنطقة الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية وجارى السيطرة عليه بالإضافة إلى الدفع بسيارات إطفاء تابعة لشركات البترول المجاورة للمصنع وذلك دون إصابات.

 

البداية تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من هيئة الاستثمار التابعة لها المنطقة الحرة بنشوب حريق هائل فى مخزن بلاستيك، توجهت القيادات الأمنية لمكان الحريق بصحبه قوات الدفاع المدنى والحريق وأمن الموانئ، ورئيس حى عامرية ثان وقيادات الحي.

 

وتم تحرير سيارات الإطفاء لموقع الحادث وانتقال قيادات قسم شرطة العامرية والحماية المدنية وأمن الموانئ باعتبارها بمنطقة حرة تابعة لأمن ميناء الإسكندرية وجارى السيطرة عليه.

 

يذكر أن الحماية المدنية اشترطت التراخيص للمصانع على حسب النشاط خاصة فى إنتاج المواد القابلة للاشتعال، وعلى صاحب المصنع أن يوفرها حتى تشكل لجنة وتتأكد من توافر الشروط حتى تمنحه الترخيص ليبدأ العمل، كما أن طفايات الحريق غير كافية لتحقيق عوامل الأمان داخل المصنع ولكن هناك شروط وإجراءات وقائية خاصة فى تخزين مواد سريعة الاشتعال والتهوية داخل المصنع خاصة فى أماكن تخزين البضائع منعا لاشتعالها .


الاسكندريه

أخبار الحوادث

امن الاسكندريه

حريق مصنع

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