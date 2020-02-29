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ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

السبت، 29 فبراير 2020 12:58 ص
ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية انتخابات النقابة
الإسكندرية أسماء على بدر - جاكلين منير

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء الجمعة، نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة الفرعية، عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات الناخبين.

وفاز 3 مرشحين فى شعبة الكهرباء وهم محمد فتح الباب بأعلى الأصوات 915 صوتاً، ويليه وليد ماضي 652 صوتاً، وعلاء الدين محجوب 650 صوتاً، وأما عن شعبة الميكانيكا فاز كريم الكسار لحصده عدد أصوات 814 صوتاً، وأما عن شعبة المدني فاز حسن لطفي بـ625 صوتاً، وأما عن شعبة العمارة فاز محمد الرشيدي بـ804 أصوات، وشعبة الغزل والنسيج هبة المغربي 710 أصوات. 

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن أن إجمالي عدد من لهم حق الأصوات 15 ألفا و963 ناخبا، حضر منهم 2608 ناخبين، عدد الأصوات الصحيحة 2279 صوتاً وأما عدد الأصوات الباطلة 329 صوتاً.

وكان قد بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، عملية فرز أصوات الناخبين، عقب غلق الاقتراع بالتجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية، في تمام الساعة السابعة

وينافس 45 مرشحًا عن شعب الكهرباء، الميكانيكا، العمارة، مدني، الغزل والنسيج والتعدين، على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويختار منهم الناخبون 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، جرى توزيعها وفقا للجنة المشرفة على الانتخابات بنصيب 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، بالإضافة إلى 4 مقاعد جرى توزيعها بمعدل مقعد واحد لكل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين".

وصرح المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، أن المقر الانتخابي بالإسكندرية يضم 32 لجنة اقتراع لاختيار مرشحي مجالس النقابة الفرعية والعامة، ومن المقرر انتهاء عملية التصويت الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة يليها بدء عملية الفرز بمقر النادى، مبينًا أنه جرى العمل على تذليل كافة العقبات للناخبين والمرشحين، وتوفير كافة الوسائل المتاحة لخروج الانتخابات بصورة مرضية.

وكان قد تنافس على عضوية مجلس النقابة في شعبة الميكانيكا 5 مرشحين، هم " كريم الكسار، محمود صادق الكناني، خالد أمين، محمد سامي، عمرو حلمي"، فيما يتنافس عن شعبة عمارة 6 مرشحين، كل من "عادل الصاوي، محمد التركي، وائل إبراهيم شريف، لمياء الزغبي، أيتن زميل، محمد الرشيدي".

ويخوض المنافسة عن شعبة مدني 11 مرشحا، كل من "حسن لطفي، محمد خليل، كريم القصبي، محمد عبد المنعم، حاتم الطحان، حنان محمد شعبان، أيمن سرحان، محمد أسامة، سماح عمر، محمد حبشي، وخلف غانم."، بينما يتنافس في شعب الغزل والنسيج والتعدين، 4 مرشحين هم " هبة المغربي، عبير متولي مدني، أحمد عبد المريد، وسوزي دبور".

واستحوذت شعبة الكهرباء بنقابة مهندسين الإسكندرية على أعلى قائمة مرشحين، وعددهم 19 متنافسا وتتضمن " محمد فتح الباب، وليد إبراهيم ماضي، مينا ميلاد لبيب، أحمد جمال، أسامة مشعل، أحمد الغمري، هاني الجوهري، حسن خلف، ياسر فراج".

ويتنافس على مقاعد مجلس النقابة من شعبة الكهرباء كل من " مينا وجدي جرجس، حمدي طاهر، حسن عرابي، علاء محجوب، سامح اندراوس، باسم محروس، أحمد عبد السلام، مجدي عبد الله، رياض شهاوي، وسالم قباري.


الاسكندريه

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