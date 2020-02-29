ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أكدت المؤشرات النهائية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بسوهاج عن فوز 7 أعضاء من شعبة المدنى، وهم المهندس على عبد الساتر الدرديرى بمجموع أصوات 492 والمهندس مؤمن عادل أحمد 414 صوتا والمهندس على عادل حجازى 388 صوتا والمهندس السيد أبو عقيل 380 صوتا والمهندسة دينا هارون 375 صوتا، أما شعبة الكهرباء فاز المهندس عمر عبد الرزاق والمهندس مدحت زخارى.

جدير بالذكر أنه تقدم للانتخابات على شغل 7 مقاعد 26 مهندسا، وذلك لاختيار 5 منهم شعبة المدنى وعدد 13 مهندس كهرباء وذلك لاختيار 2 منهم شعبة الكهرباء، حيث إنه من يحق لهم التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المهندسين والتى يصل عددها إلى 10700 مهندس وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

ومن ضمن المرشحين عن مقعد شعبة الكهرباء المهندس عمر عبد الرزاق والمهندس مصطفى محمود السيد والمهندس مدحت زخارى والمهندس محمد جمال الدين والمهندسة زينب عمار السيد نصار، ومن ضمن المرشحين على مقعد المدنى المهندس أحمد خالد مقلد والمهندس على عبد الساتر على والمهندس السيد أبو عقيل والمهندس على عادل حجازى والمهندس محمد صابر شفيق أبو عمار والمهندس السيد محمود حسن والمهندس عاصم رزق محمد والمهندس محمد جمال الدين والمهندس عادل فوزى خلف والمهندس مؤمن عادل الحمدى والمهندس حمادة أحمد حامد والمهندسة دينا هارون والمهندسة شيرين خلف عبد القادر.