اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 عناصر من داعش فى الأنبار العراقية

السبت، 29 فبراير 2020 09:04 م
مقتل 5 عناصر من داعش فى الأنبار العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم (داعش) على خلفية صد هجوم لهم فى جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوة من الحشد الشعبى فى جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار، حيث تم إسنادهم من قبل قوة فى لواء المشاة أربعين بالجيش العراقي؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 عناصر من داعش الإرهابى ومقاتل من الحشد الشعبي".

ويشهد العراق، بين فترة وأخرى انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية،الأمر الذى يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما شن القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

 


العراق

أخبار العراق

مقتل 5 عناصر من داعش

الأنبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة