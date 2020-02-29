اليوم السابع
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مفتى لبنان يدعم قرار السعودية بتعليق الدخول لأداء العمرة لعدم انتشار كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 11:24 ص
مفتى لبنان يدعم قرار السعودية بتعليق الدخول لأداء العمرة لعدم انتشار كورونا مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان
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أعلن مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، تأييده ودعمه لقرار السعودية بالتعليق المؤقت لدخول أراضيها لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف، فى إطار الجهود الرامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، وأثنى مفتى لبنان، فى تصريح اليوم السبت، على الإجراءات الوقائية الاحترازية التى اتخذتها السعودية فى إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من جميع أنحاء العالم، والمحافظة على الأمن الصحى للحد من انتشار الفيروس.
 
و كانت وكالة الأنباء السعودية، قد أعلنت فى وقت سابق إن وزارة السياحة فى المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الصين وإيطاليا وكوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان.
 
وأضافت الوكالة، أن الوزارة قررت أيضا إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطنى هذه الدول.
 
وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءً احترازياً جديداً، بسبب فيروس كورونا وهو تعليق تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف مؤقتاً، القرار لاقى ردود أفعال متعددة حيث وصفه الكثير بالقرار بالمناسب فى ظل تزايد حجم المصابين فى الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.
 
أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا، ومستمرة فى بذل أقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون وصول المرض إلى أراضيها ومتابعة وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملاً مثالياً مع هذا الفيروس.
 
وقال المتحدث الرسمى فى وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن المملكة ومن خلال أجهزتها ومنظوماتها الصحية تقوم بمجموعة من الاحترازات ومجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية فى المنافذ المختلفة، بهدف الوقاية وصد هذا المرض وعدم انتقاله من حامليه ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو خلال فترة حضانته، بعدة طرق طبية مثلى متعارف عليها ومعتمدة عالميا، تخضع لأعلى المعايير، إضافة إلى رفع الجاهزية الرصد والتعامل واكتشاف هذه الحالات داخل المملكة من خلال شبكة المنظومة الصحية والمنشآت الصحية القائمة، ورفع الوعى الصحى بمزيد التوعية الصحية المجتمعية، ورفع القدرات المخبرية.
 

لبنان

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فيروس كورونا

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