اليوم السابع
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وتصل لـ90 طائرة بنهاية 2021..

"مصر للطيران" تضم 5 طائرات جديدة من الطرازات العالمية خلال شهر

السبت، 29 فبراير 2020 01:11 م
"مصر للطيران" تضم 5 طائرات جديدة من الطرازات العالمية خلال شهر طائرة مصر للطيران - إيرباص
كتبت - رحاب نبيل

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حققت شركة مصر للطيران خلال الفترة الماضية جزءًا كبيراً من خطتها الاستراتيجية نحو التحديث، لزيادة قدرتها التنافسية بين الشركات العالمية، ولا تزال تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوى الذى يصل بنهـاية 2021، إلى حوالى 90 طائرة بعد بيع طائرات ودخول أخرى للأسطول الجوى.
 
وتخطو مصر للطيران بخطى سريعة نحو التطور والتحديث، بما يخدم نشاطها وتوسعاتها في وجهاتها المختلفة، حيث ضمت الشركة خلال شهر فبراير 5 طائرات جديدة من الطائرات المتعاقد من الطرازات العالمية، بينها 4 طائرات إيرباص" A320neo"وطائرة إيرباص" A220-300، وذلك وفق ما هو مخطط له واضعة نصب عينيها تطوير خدماتها المختلفة وراحة مسافريها، وجار استلام باقى الطائرات تباعًا حتى نهاية 2021.
 
وتوفر طائرة إيرباص A320Neo التى تسلمت الشركة 4 طائرات منها خلال شهر فبراير، من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز، مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات، من خلال الأجواء والإنارة المريحة إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت وخاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة القنوات الاخبارية والرياضية مباشرة وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها يوجد شاشة شخصية فى كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.
 
وتتمتع الطائرة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئة طائرات الممر الواحد وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود، كما تمتاز A320neo بقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يوفر علي شركة مصر للطيران التكلفة مما يتيح تحديد اسعار الرحلات ومدي تأثيرها علي التكلفة الربحية.
 
وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشيونال" وتتكون المقصورة من درجتين تضمان 142 مقعدا بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعدا في الدرجة السياحية.
 
وعن طراز إيرباص A220-300 الذي تسلمت الشركة تاسع طائرتها منه أوائل الشهر الجاري من مصنع شركة إيرباص العالمية فى مدينة كيبك بكندا من أجمالي 12 طائرة، تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول مصر للطيران هذا العام، فإنه يقدم سعة مقعدية 140 راكبا وخدمات الانترنت على متن الطائرة وأداء غير مسبوق، وراحة فائقة للعملاء كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.
 
 وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التى يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. 
 
يذكر أن مصر للطيران استطاعت خلال العام الماضي ضم 6 طائرات جديدة لأسطولها الجوي من طراز الدريملاينر المعروفة بطائرة الأحلام، والتي دعمت بها خطوطها الجوية البعيدة، بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز إيرباص A220-300 والتى استعانت بها فى دعم أسطول طيرانها الداخلي "إكسبرس".
 
مصر للطيران (1)
 

 

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مصر للطيران (3)
 

 

مصر للطيران (4)
 

 

 

مصر للطيران

إيرباص

الأسطول الجوي

اسطول مصر للطيران

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