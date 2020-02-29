مصرع عاملة بمستشفى كبد المحلة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها المزلقان

الغربية – مصطفى عادل

لقيت عامله نظافة بمستشفى كبد المحلة التعليمى مصرعها، بعد أن صدمها قطار طنطا المنصورة أثناء عبورها للقضبان لشراء الطعام للأطباء والموظفين بالمستشفى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة، بمنطقة منشية البكرى، وانتقلت قوة امنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور "ه.ه" عامله نظافة بمستشفى كبد المحلة التعليمى للقضبان لشراء وجبة الإفطار للأطباء والموظفين، صدمها القطار ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة.