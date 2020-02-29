اليوم السابع
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مصرع طفلين شقيقين غرقا أثناء الاستحمام بترعة بالعسيرات سوهاج

السبت، 29 فبراير 2020 08:56 ص
مصرع طفلين شقيقين غرقا أثناء الاستحمام بترعة بالعسيرات سوهاج غريق - أرشيفية
سوهاج JJ محمود مقبول

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تمكنت قوات النهرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة من انتشال طفلين شقيقين جثتين هامدتين على إثر غرقهما بترعة بدائرة مركز العسيرات أثناء الاستحمام، وكان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق طفلين شقيقين داخل إحدى الترع وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد عزت مفتش مباحث مركزى العسيرات والمنشأة بغرق طفلين شقيقين بترعة بناحية الرشايدة دائرة مركز العسيرات.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق كل من، الطفل السيد ج ا م 9 سنوات تلميذ والطفل محمد ج ا م 8 سنوات تلميذ ويقيمان بذات الناحية، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والدهما المدعو جمال ا م ر 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجليه سالفي الذكر بالاستحمام بالترعة المجاورة لمنزلهما ولعدم إجادتهما السباحة غرقا بها، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

يذكر أن مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، استقبل فتاة في العشرين من العمر، مصابة بحالة إعياء وقىء مستمرين، ادعاء تناول مادة سامة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

بينما استقبل مستشفى جرجا العام طالبا في العشرين من العمر أيضا، مصاباً بحالة إعياء وقىء مستمرين وجرح قطعي باليد اليسرى، وتبين من التحريات قيام الطالب بإحداث إصابته بنفسه بسبب مشادة مع والده لعدم انتظامه في الدراسة.

 


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