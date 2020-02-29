اليوم السابع
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مسئولو الصحة البريطانيون يحاولون اكتشاف أسباب إصابة رجل لم يسافر بكورونا

السبت، 29 فبراير 2020 01:30 م
مسئولو الصحة البريطانيون يحاولون اكتشاف أسباب إصابة رجل لم يسافر بكورونا فيروس كورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن مسئولي الصحة يحاولون اكتشاف كيفية إصابة رجل في إنجلترا لم يسافر إلى الخارج مؤخرًا بفيروس كورونا، مع استمرار انتشار المخاوف من وباء عالمي.

وأثبتت إصابة شخص من سري بالفيروس، على الرغم من عدم مغادرته للبلاد، ويعمل المسئولون على تعقب الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال به.

ويأتي البحث في الوقت الذي من المتوقع أن تنشر فيه حكومة المملكة المتحدة تشريع الطوارئ للسيطرة على انتشار المرض.

 

وكانت وزارة الصحة في اليابان أعلنت وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن بريطاني كان على متن السفينة السياحية Diamond Princess، وبقي المريض البريطاني خاضعًا للحجر الصحي في اليابان، فيما تم إجلاء عشرات البريطانيين الذين تبين عدم حملهم للفيروس إلى المملكة المتحدة.

 

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، فيما أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا تسجيل إصابة جديدة بالمرض، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 33 شخصًا.

 

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بكورونا، في وقت أظهرت فيه أرقام الأسواق المالية تأثرا واضحا للاقتصاد العالمي بسبب الفيروس المستجد.

 

 

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية اكتشفت 219 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل عدد الحالات هناك إلى 3150.

 

وتضاف هذه الحالات الجديدة إلى 594 حالة إصابة اكتشفت في وقت سابق اليوم.

 

ويشكل هذا العدد زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة منذ اكتشاف أول حالة في كوريا الجنوبية في 20 يناير الماضي.

 

 

 


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