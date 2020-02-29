مدير مستشفى بنها الجامعى: لا صحة لسقوط سقف الاستقبال وهدفنا خدمة المرضى

القليوبية - نيفين طه

قال الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى، أنه لا صحة لشائعة سقوط سقف الاستقبال بالمستشفى، مشيرا إلى أن حقيقة الموضوع أنه يجرى عمل بعض الصيانة بالمستشفى، ما سبب كسر ماسورة أعلى "هول سقف الاستقبال" بمستشفى بنها الجامعى، وليس السقف الذى يعلو المرضي.

وأضاف العيسوى فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم على الفور فى أقل من ساعة نقل المرضى الموجودين بالاستقبال لحجرة أخرى بقسم القلب، وجارى الآن العمل منذ الساعة الرابعة صباحا فى سقف معلق للاستقبال، منعا لحدوث أى طارئ وتفادى أى مشكلة، موضحا أنه سيتم تشغيل الاستقبال فى غضون الساعة الخامسة اليوم، منوها إلى أن العمل جارى بالمستشفى، وأن تلك المشكلة لم تؤثر على أى شىء سواء على العاملين أو المرضى المترددين على المستشفى ، حيث أن هدف جميع الأطباء تقديم أفضل خدمة طبية متميزة بسهولة ويسر المترددين على المستشفى أو المحجوزين بيها.

وأكد مدير مستشفى بنها الجامعى، أن استقبال المستشفى لم يتوقف نهائيا وجارى العمل بكل يسر للمرضى منذ حدوث تلك المشكلة وتم نقلهم لمكان مجاور وساعات قليلة ويتم العمل فى الاستقبال كما هو، مضيفاً:" المستشفى يستقبل يوميا مالا يقبل عن 1200 مريض يترددون للكشف بالمستشفى ويتم تقديم لهم كافة أوجه الرعاية سواء الكشف بواسطة الأطباء الذى يتم توفيرهم بكافة التخصصات بجانب توفير الأدوية والإشاعات اللازمة لكل حالة، وليس ذلك فقط بل توفير كافة الخدمات لكل المرضى المحجوزين داخل أروقة المستشفى".

وفى سياق متصل قام اليوم الدكتور مصطفى القاضى "عميد كلية طب بنها ورئيس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها" بعمل جولة تفقدية عاجلة لمستشفيات جامعة بنها، وذلك لتفقد آثار تسرب المياه بغرف الاستقبال الجارى تنفيذها على أحدث طراز.

وأشار فى تصريحات صحفية الى أن تلك الواقعة قد تسببت فى الإضرار بلوحات الكهرباء المتحكمة فى أقسام الاستقبال بالمستشفى، هذا وقد أمر "عميد كلية طب بنها" بالإيقاف العاجل للعمل فى هذا الموقع مؤقتًا مع توفير أماكن بديلة لهذا الموقع بقسم قسطرة القلب ورعاية القلب وقسم الأطفال، وذلك لاستئناف العمل بالمستشفى بصورة طبيعية وتقديم خدمة طبية للمواطنين.

وأكد عميد كلية طب بنها، على أن سير العمل بمستشفى بنها الجامعى لم توقف على إثر هذه الواقعه، كما لم تتسبب هذه الواقعة فى إحداث أى إصابات بين المواطنيين.

فيما وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الإدارة الهندسية للجامعة بسرعة عمل اللازم من إصلاحات، ومازال العمل متواصل حتى الآن لعمل اللازم على وجه السرعة.

من ناحية أخرى، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى لمعامل أطفال الأنابيب بفرع جامعة بنها الجديد بالعبور، والذى يعد من أهم البرامج التدريبية التى تتبنها جامعة بنها بمحافظة القليوبية لتدريب خريجى كليات العلوم والطب البيطرى والصيدلة والأسنان والطب .

وقال الدكتور كريم الدش المدير الإكاديمى لفرع جامعة بنها بالعبور بمحافظة القليوبية ، أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط ويهدف إلى تأهيل أخصائى معامل أطفال الأنابيب فى مصر وخارجها لمواكبة التطورات الحديثة فى مجال أطفال الأنابيب والحقن المجهرى.

من جانبه قال الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها ، ومنسق البرنامج أن مجلس الجامعة قد اعتمد برنامح تدريبى لأخصائى معامل الأجنة وأطفال الأنابيب ويقوم بالتدريب خريجى كليات " العلوم والطب البيطرى والصيدلة والأسنان والطب " حتى يصبحوا مؤهلين للعمل كأخصائيين فى معامل الأجنة وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى سواء داخل مصر أو خارجها .

وأشار يوسف إلى البرنامج التدريبى أنه يعد تطور نوعى فى طرق التدريب ، خاصة فى هذا المجال المتقدم جدا ، مضيفا أن التدريب النظرى سيكون داخل فرع الجامعة بالعبور ، أما التدريب العملى فسوف يكون داخل معامل كليات الطب والطب البيطرى ويشارك فى البرنامج كوكبة من الأستاذة من جميع الجامعات المصرية المتميزين .

وأعرب الدكتور هشام العنانى استاذ أمراض النساء والتوليد بالقصر العينى وخبير أطفال الأنابيب والحقن المجهرى ، عن سعادته بالمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى المتميز ، مشيرا إلى أن جامعه بنها بمحافظة القليوبية قد أخذت السبق فى الدفع بهذه البرامج المهنية التى تخدم سوق العمل داخل وخارج مصر.

وأضافت الدكتورة رجاء منصور رائده الحقن المجهرى فى مصر ، أن هذا البرنامج يركز على إكساب المتدربين المهارات اللازمة للعمل فى هذا المجال ، وهذا يعتبر توجه جديد للجامعات المصرية نأمل فى انتشاره .



تدريب خريجى الكليات بجامعة بنها



تدريب خريجى الكليات بجامعة بنها