محافظ قنا يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة لكلية الطب بجامعة جنوب الوادي

قنا - وائل محمد

شهد اللواء اشرف الداودي ، محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تخرج الدفعة السادسة لكلية الطب بقاعة المؤتمرات بالجامعة، وذلك بحضورالدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدي محمد حسن عميد كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي أهالي الخريجين .

قدم محافظ قنا تهنئته للخريجين متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية ، موضحا أن الالتحاق بالعمل الطبي يتطلب مزيداً من الاخلاص والتفاني في خدمة المرضى ، مشيداً بدور كلية الطب في إعداد الكوادر الطبية في التخصصات المختلفة من خريجي الكلية للمستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة، ودورها في رفع المستوي الطبي بها ، مقدما شكره لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس علي الجهد المبذول للارتقاء بالعملية التعليمية ، كما أثني علي دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم الاجهزة التنفيذية في تحقيق خطط وبرامج التنمية المنشودة.

ومن جانبه قدم الدكتور يوسف غرباوي ، شكره لمحافظ قنا علي مشاركته في مختلف الفعاليات التي تنظمها الجامعة ، كما هنأ الطلاب علي تخرجهم وانضمامهم الي المنظومة الصحية ،داعيا الطلاب الي استكمال مسيرة العلم بالدراسات العليا والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه لمواكبة حركة التقدم التي يشهدها المجال الطبي .

وفي نهاية الاحتفال أدى 103 طبيباً قسم الولاء أمام المحافظ ورئيس الجامعة واللذان قاما بتسليم شهادات التقدير والتخرج لأوائل الدفعة والخريجين.

وعلي هامش الاحتفال تفقد محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي معرض الكتاب المقام داخل الجامعة للعام الثاني، واشار المحافظ ان اقامة معرض الكتاب داخل الجامعة يُعد فرصة جيدة لأبنائنا الطلاب لزيادة الوعي الثقافي لديهم بشتى المعارف والعلوم والاطلاع على أخر ما أصدرته دور النشر من كتب في مختلف العلوم والآداب .

كما تنطلق مساء اليوم السبت، ثاني أيام فعاليات مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، والذي يقام في معبد دندرة غرب مركز قنا، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والمطربين، وذلك بحضور اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وقيادات وزارة الثقافة ودار الأوبرا.

وتبدأ أولي العروض بحفلة يحيها نجوم فرقة وسط البلد، وذلك في السادسة من مساء اليوم، ثم يليها في الفاصل النجم علي الحجار في الفقرة الثانية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءاً علي المرسح المقام في بهو المعبد الأثري بمدينة قنا.

وفي سياق متصل شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها في مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلاً عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان في المعبد الأثري.