محافظ الوادى الجديد يوجه التنفيذيين بحصر نسبة الأمية فى مركزى الداخلة وبلاط

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الجمعة، لقاء مع أعضاء الجهاز التنفيذى ورؤساء القرى بمركزى الداخلة وبلاط، وذلك خلال زيارته التفقدية للمركز، حيث وجه رؤساء القرى بحصر الاميين بكل قريه ووضع خطه لمحو أميتهم، وذلك من خلال الخريجين من شباب القرية بمقابل مادى، ومنح المستفيدين أولولية في الحصول على المشروعات والأراضي الزراعية كحافز لهم لمحو أميتهم، وأيضا حصر الأسر الأكثر احتياجا وتنفيذ مشروعات إنتاجيه لهم للحد من معدل الفقر، وكذلك تنفيذ مبادره تجميل القريه ودهان منازلها بلون موحد.
وكلف الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات التقنين لواضعي اليد ودفع مقدمات اكثر من 10% كحد أدني للمساحات التي تزيد على 20 فدانا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، وتوضيح جميع إجراءات التقنين والتيسيرات الموضوعه للمواطنين من خلال التوعيه بالمساجد ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.
وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على نقل ملفات تقنين واضعي اليد من الهيئه العامه للتنمية الزراعيه الي المحافظه لسرعه إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين كما وافق ايضا على قيام أصحاب الأراضي المشتركه انابه شخص واحد بعد التوافق فيما بينهم وذلك لإنهاء إجراءات التقنين ووجه بتطبيق تجربه تخصيص مندوب من كل حي لاستلام المعاشات وتسليمها لأصحابها وذلك لتخفيف العبء عليهم ومراعاه لكبر سنهم.
وتفقد محافظ الوادي الجديد بتفقد مشروع الصوب الزراعيه بقريه اسمنت والذي تنفذه جمعيه تنميه المجتمع المحلي بالقريه على مساحه فدان حيث يضم 20 صوبة لزراعة الخضراوات والفاكهة، حيث وجه بطرح المنتجات للمواطنين بالمنافذ المختلفه بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما تفقد المحافظ مشروع زراعى على مساحة 223 فدانا، وذلك لزراعة 5 آلاف نخلة بطريق تنيدة منفلوط وأشاد الزملوط بالمشروع الذى ينفذ باستخدام أحدث التقنيات الزراعية ووسائل الرى الحديث.
وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على نقل ملفات تقنين واضعي اليد من الهيئه العامه للتنمية الزراعيه الي المحافظه لسرعه إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين كما وافق ايضا على قيام أصحاب الأراضي المشتركه انابه شخص واحد بعد التوافق فيما بينهم وذلك لإنهاء إجراءات التقنين ووجه بتطبيق تجربه تخصيص مندوب من كل حي لاستلام المعاشات وتسليمها لأصحابها وذلك لتخفيف العبء عليهم ومراعاه لكبر سنهم.
وتفقد محافظ الوادي الجديد بتفقد مشروع الصوب الزراعيه بقريه اسمنت والذي تنفذه جمعيه تنميه المجتمع المحلي بالقريه على مساحه فدان حيث يضم 20 صوبة لزراعة الخضراوات والفاكهة، حيث وجه بطرح المنتجات للمواطنين بالمنافذ المختلفه بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما تفقد المحافظ مشروع زراعى على مساحة 223 فدانا، وذلك لزراعة 5 آلاف نخلة بطريق تنيدة منفلوط وأشاد الزملوط بالمشروع الذى ينفذ باستخدام أحدث التقنيات الزراعية ووسائل الرى الحديث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة