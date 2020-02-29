اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 02:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه التنفيذيين بحصر نسبة الأمية فى مركزى الداخلة وبلاط

السبت، 29 فبراير 2020 01:28 ص
محافظ الوادى الجديد يوجه التنفيذيين بحصر نسبة الأمية فى مركزى الداخلة وبلاط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الجمعة، لقاء مع أعضاء الجهاز التنفيذى ورؤساء القرى بمركزى الداخلة وبلاط، وذلك خلال زيارته التفقدية للمركز، حيث وجه رؤساء القرى بحصر الاميين بكل قريه ووضع خطه لمحو أميتهم، وذلك من خلال الخريجين من شباب القرية بمقابل مادى، ومنح المستفيدين أولولية في الحصول على المشروعات والأراضي الزراعية كحافز لهم لمحو أميتهم، وأيضا حصر الأسر الأكثر احتياجا وتنفيذ مشروعات إنتاجيه لهم للحد من معدل الفقر، وكذلك تنفيذ مبادره تجميل القريه ودهان منازلها بلون موحد. 

 
وكلف الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات التقنين لواضعي اليد ودفع مقدمات اكثر من 10% كحد أدني للمساحات التي تزيد على 20 فدانا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، وتوضيح جميع إجراءات التقنين والتيسيرات الموضوعه للمواطنين من خلال التوعيه بالمساجد ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على نقل ملفات تقنين واضعي اليد  من الهيئه العامه للتنمية الزراعيه الي المحافظه لسرعه إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين كما وافق ايضا على قيام أصحاب الأراضي المشتركه انابه شخص واحد بعد التوافق فيما بينهم وذلك لإنهاء إجراءات التقنين ووجه بتطبيق تجربه تخصيص مندوب من كل حي لاستلام المعاشات وتسليمها لأصحابها وذلك لتخفيف العبء عليهم ومراعاه لكبر سنهم.

وتفقد محافظ الوادي الجديد بتفقد مشروع الصوب الزراعيه بقريه اسمنت والذي تنفذه جمعيه تنميه المجتمع المحلي بالقريه على مساحه فدان حيث يضم 20 صوبة لزراعة الخضراوات والفاكهة، حيث وجه بطرح المنتجات للمواطنين بالمنافذ المختلفه بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما تفقد المحافظ مشروع زراعى على مساحة 223 فدانا، وذلك لزراعة 5 آلاف نخلة بطريق تنيدة منفلوط وأشاد الزملوط بالمشروع الذى ينفذ باستخدام أحدث التقنيات الزراعية ووسائل الرى الحديث.

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

محو الأمية بالوادي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة