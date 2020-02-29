محافظ المنوفية يستعرض استعدادات الصحة لمواجهة فيروس كورونا

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لإستعراض إستعدادت مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الشئون الصحية والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ، ومديرى مستشفيات حميات شبين الكوم والمعلمين والهلال الأحمر ومدير المستشفى التعليمى ومدير عام التأمين الصحى ووكيل المديرية ومديرى إدارات العلاج الحر والطوارئ والطب الوقائى والطب العلاجى والترصد وعدد من مديرى المستشفيات الخاصة بالمحافظة .

وفى مستهل العرض أكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأى حالات مشتبه بها أو مؤكدة بنطاق المحافظة مصابة بفيروس كورونا مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأى حالة وافدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

كما إستعرض وكيل وزارة الصحة أهم الاجراءات التى إتخدتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة وتم تخصيص رقم 2176089 للتواصل بشأن الابلاغ عن أى حالات مشتبه بها، كما تم عمل فريق التدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها ، ونشر تعريف الحالة وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية .

كما تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقاً للبرتوكول العلاجى والوقائي، بالإضافة الى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع إنتشار العدوى ولمواجهة أمراض الجهاز التنفسي، كما تم عمل 5630 ندوة تثقيفية توعوية لرفع الوعى المجتمعى بين المواطنين، و كذا 318 ندوة لتلاميذ المدارس، مؤكداً على أنه تم متابعة كافة المواطنين القادمين من الخارج ومناظرة المخالطين لهم فى محل إقامتهم بزيارات منزلية لترصد المرض.

وأضاف بأن المديرية على أتم إستعداد لمواجهة أى حالات مشتبه فى أعراض الفيروس حيث يوجد 21 مستشفى بالمحافظة و256 وحدة صحة أسرة و10 مراكز صحية و 90 وحدة إسعاف و10 وحدات اسعاف مجهزة icu و 58 عدد نقاط إسعاف بالاضافة لوجود 58 مستشفى خاصة بالمحافظة ، كما بلغ عدد الأسرة بالمستشفيات 6544 سرير.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه ، مشدداً على عرض بيان يومى بالموقف النهائى وأية مستجدات قد تطرأ.