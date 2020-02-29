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محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع

السبت، 29 فبراير 2020 03:58 م
محافظ الغربية يوجه بصيانة وإصلاح جميع المعدات ورفع القمامة وإنارة الشوارع اجتماع محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على إصلاح وصيانة جميع المعدات الموجودة بمراكز ومدن المحافظة من سيارات ولوادر ومعدات حتى يتم الإستفادة منها وعملها بكفاءة، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بسرعة الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية بكافة القطاعات وإزالة أى معوقات والبعد عن الروتين وشدد على رؤساء المدن والأحياء بسرعة رفع القمامة من الشوارع وعدم تراكمها ، وكذا زرع الأعمدة فى الأماكن التى تحتاج إلى زيادة الإنارة بها وخاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية، ووجه المحافظ مسئولى الرى بالمتابعة المستمرة على الترع والمصارف وتطهيرها أولاً بأول ورفع المخلفات الموجودة بها.

كما طالب رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببيان أماكن الأحوزة العمرانية لإستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى.

وفى نهاية الإجتماع، أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، أنه لاتهاون مع أى مسئول متقاعس وضرورة العمل بروح الفريق وسرعة إنجاز الأعمال.

من ناحيه أستعرض الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف على مستوى المحافظة ونسب التنفيذ بها ، جاء ذلك خلال الإحتماع الذى عقد برئاسته وحضور مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

حيث تم مناقشة أهم معوقات مشروعات الرصف بمراكز ومدن المحافظة ووجه نائب المحافظ بسرعة إزالة أى معوقات تحول دون الإنتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.

كما وجه وكيل وزارة الكهرباء بإصلاح الكابلات الموجودة بشارع النادى، وأصدر تعليماته أيضاً لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بسرعة الإنتهاء من الوصلات المنزلية بشارع نعمان الأعصر بحى ثان المحلة لإستكمال خطة الرصف والأنتهاء منها قبل المواعيد المحددة.

وطالب الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية مسئولى شركة الإتصالات بالتنسيق مع مركز ومدينة المحلة الكبرى بحل المشكلات الخاصة بنقاط مشروع التحول الرقمى الموجودة بالشوارع قبل رصفها حتى لايتم الحفر مرة أخرى.

كما وجه أيضاً رئيسى حى أول وثان طنطا بالتنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات بالحفاظ على الكابلات الخاصة بالتليفونات الأرضية فى حالة حفر بالشوارع.

وفى نهاية الإجتماع؛ طالب نائب المحافظ بعمل بيان بموقف الوصلات الإضافية فى مشروع الرصف ، مؤكداً سرعة الإنجاز والإنتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحدده لها.


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