محافظ الدقهلية: نستهدف خدمة المواطنين والقضاء على الروتين الإداري

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، مع مديري الإدارات المعنية بتقديم خدمات للمواطنين وعدد من وكلاء الوزارات المعنيين، وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وذلك في إطار العمل بنظام الشباك الواحد الذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين في مكان واحد هو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة بوضوح للمواطنين وابلاغهم بموعد محدد لانتهاء الإجراءات واستلام الخدمة لتيسير إجراءات تنفيذ الخدمة على المواطن.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف من تجميع الخدمات في شباك واحد بعيدا عن الاحتكاك بين الموظف والمواطن لمنع الفساد الاداري والروتين الورقي، علي أن يتم ربط كافة الادارات والمديريات المعنية بمصالح المواطنين إلكترونيا لتقديم الخدمة من مكان واحد.

وقال مختار إننا جميعا نستهدف إرضاء المواطنين وإن هذا يتطلب تضافر الجهود والاخلاص فى العمل لتحقيق المزيد من الانجازات لصالح مواطنى الدقهلية الذين يستحقون منا كل الجهد والعمل لتظل الدقهلية رائدة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك عقب استقباله له.

واستمع محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة لشكاوي ومقترحات ومطالب المستثمرين، وذلك بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة.